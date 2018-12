El salvoconducto para Alan García será evaluado en su momento, según ministro

El ministro de Justicia de Perú, Vicente Zeballos, declaró que el salvoconducto que requiera el expresidente Alan García para salir del país, en el caso de que Uruguay acepte su pedido de asilo, se "evaluará en su momento", en una entrevista publicada hoy por el diario El Comercio.

El exmandatario Alan García (1985-1990, 2006-2011) tiene una orden de impedimento de salida del país a raíz de las investigaciones abiertas en su contra por presunto lavado de activos y colusión.

La investigación contra García responde al caso de sobornos entregados por la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios durante su segundo Gobierno para adjudicarse la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.

Zeballos explicó que el Convenio de Caracas de 1954 "dice con precisión que primero es el asilo, estamos en ese escenario" y, en el caso en que se requiera el salvoconducto, "ya se evaluará en su momento".

Un sector de legisladores y analistas políticos en Perú sostienen que el Gobierno del presidente Martín Vizcarra puede negarse a otorgar el salvoconducto, para que García salga del territorio, con el fin de asegurarse que el líder aprista responda a la justicia por los presuntos delitos de corrupción.

El ministro de Justicia insistió en que el convenio de Caracas dice que el Estado asilante tiene que estar informado y, en ese sentido, "el Perú ya ha informado y (el presidente uruguayo) Tabaré Vázquez dice que está evaluando".

García asegura que las investigaciones en su contra son el resultado de una persecución política y espera, en la casa del embajador uruguayo en Lima, la resolución a su pedido.

De otro lado, Zeballos comentó que el caso del pedido de extradición del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) de Estados Unidos va con lentitud y que este país "no es muy recurrente a dar la extradición".

"Recién la documentación se puso el 25 de mayo en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Esto tiene que ir a un fiscal de California", indicó el ministro en referencia a la solicitud contra Toledo, que tiene una orden de prisión preventiva dictada el año pasado.

"En la gestión de (la exministra de Justicia) Marisol Pérez Tello, se contrató a un estudio norteamericano (Foley Hoag). Eso se paralizó, lo estamos retomando", informó Zeballos.

Toledo es uno de los primeros exmandatarios peruanos en ser denunciado por recibir un millonario soborno de Odebrecht para la construcción de la carretera Interoceánica sur.

Respecto a la posibilidad de que el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) termine de cumplir su sentencia de 25 años de cárcel mediante el uso de grilletes electrónicos, el ministro dijo que "no me puedo poner en esa circunstancia, es un marco en el que no quiero conjeturar".

La justicia peruana anuló el indulto otorgado a Fujimori el año pasado por el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski debido a irregularidades y debe terminar de cumplir 13 años de su condena por delitos de lesa humanidad, aunque en la actualidad se encuentra internado en una clínica local por males circulatorios.