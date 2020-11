Sàmper afirma que no le interesa saber si Trapero planeó detener a Puigdemont

Barcelona, 15 nov (EFE).- El conseller de Interior, Miquel Sàmper, ha enmarcado el anuncio del mayor Josep Lluís Trapero de que tenía un plan para detener tras la DUI a Carles Puigdemont a su "derecho de defensa" y a su "estrategia procesal" y ha afirmado que no le interesa saber "si era cierto o era su estrategia".

Así lo asegura Sàmper en una entrevista que hoy publica El Periódico de Catalunya, cuatro días después de anunciar la restitución de Trapero como jefe de los Mossos d'Esquadra tras su destitución por el 155 en octubre de 2017, una vez absuelto del juicio que afrontó por rebelión en la Audiencia Nacional.

Al ser preguntado sobre el plan que Trapero dijo que tenía preparado para tener al entonces presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a su Govern tras la DUI, según desveló el mayor en el juicio a la cúpula del procés en el Tribunal Supremo y en el suyo en la Audiencia Nacional, el conseller asegura que hay un sector que piensa que estas declaraciones "no tocaban o eran desafortunadas".

"Desde mi perspectiva como abogado, y político independentista, lo enmarco en su derecho de defensa y en su estrategia procesal", asegura el conseller, que no quiere entrar a valorar si este plan era cierto.

"Es una cuestión en la que no entro, ni valoro, ni nunca le he preguntado al mayor. No me interesa saber si era cierto o era su estrategia. Y quiero hacer borrón y cuenta nueva. Creo que el país lo necesita", subraya.

En la entrevista, Sàmper niega injerencias del exdirigente de CDC David Madí -detenido en el marco de la operación Volhov-, que en una conversación telefónica intervenida con el entonces número 2 de Interior Brauli Duart pedía que el conseller no tomara ninguna decisión sin hablar antes con él.

El conseller, que destituyó a Duart nada más llegar al departamento en septiembre pasado en sustitución de Miquel Buch, garantiza que no se ha sentido presionado: "a mí nadie me presiona". "No puedo ser más autónomo. Las decisiones las tomo yo. Eso sí, después de trabajar con mi equipo. Pero en mí no ha influido nadie", expone.

Por este motivo, detalla por ejemplo que la decisión de restituir a Trapero al frente de los Mossos ha sido suya: "He escuchado a mucha gente. Mucha quiere decir mucha. Pero la decisión ha sido mía".

Sobre la restitución de Trapero, afirma que no sólo ha pesado a la hora de tomar esta decisión la forma en la que fue cesado, al aplicarse el 155: "Yo quise leerme todos sus discursos en actos de los Mossos. No quería ofrecerle una restitución a alguien que tuviera ideas incompatibles con las mías. Y vi en estos discursos una cosa que para mí es imprescindible: autocrítica. Y capacidad para pedir perdón. También que tiene una interpretación de la policía moderna y progresista. Pensé que éramos compatibles".