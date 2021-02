Sàmper ensalza a los Mossos: Son "mucho mejores" que la Policía y la Guardia Civil

Barcelona, 23 feb (EFE).- El conseller de Interior, Miquel Sàmper, ha advertido de que no se puede revisar el modelo de orden público en una negociación de investidura y ha defendido que los Mossos d'Esquadra son los mismos que el 17A y el 1-O, un cuerpo "ejemplar" y "mucho mejor" que la Policía Nacional o la Guardia Civil.

Así lo ha indicado Sàmper en declaraciones a los periodistas este martes tras visitar junto a la alcaldesa de Vic (Barcelona), Anna Erra, la comisaría de los Mossos en la capital de la comarca barcelonesa de Osona, que quedó destrozada el pasado martes en la primera noche de disturbios en las protestas por la prisión del rapero Pablo Hasel.

Tras el malestar que causaron en los Mossos d'Esquadra las críticas a su actuación durante los disturbios por parte de partidos que sustentan el Govern en funciones, el conseller se ha volcado en elogiar este martes con la labor de la policía catalana, de la que ha destacado su profesionalidad y ha afirmado que se siente "muy orgulloso" y que siempre han estado "a su lado".

"Es el cuerpo del 17A, es el mismo cuerpo del 1-O de 2017, es un cuerpo profesional", ha resaltado el conseller, que se ha referido así a la gestión de los Mossos d'Esquadra durante los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) de agosto de 2017 y durante el referéndum ilegal de ese año, en que obtuvieron sus mayores cotas de popularidad entre buena parte de la sociedad catalana.

Sàmper ha advertido además que sería hacerse "trampas al solitario" si se pretendiese ahora cambiar el modelo policial, teniendo en cuenta que los Mossos d'Esquadra son siempre una de las instituciones mejor valoradas de Cataluña, por lo que ha pedido que se deje esta cuestión "fuera del escenario político".

Otra cosa, ha precisado, es que se abra un debate en profundidad para revisar el modelo de orden público, aunque ha remarcado que ello no se puede hacer en "una o dos semanas de negociación para tener Govern", sino que se debe llevar al Parlament y estar varios meses debatiendo, como ocurrió en 2013 cuando se prohibieron las pelotas de goma.

En cualquier caso, el conseller ha dicho que no existe ningún modelo de orden público "que sea agradable a la vista", ya que "las pelotas de goma no gustan, el foam no gusta, los caballos en Inglaterra cuando se desbocan matan personas, el agua a presión en Alemania cuando va a la cabeza o al tórax mata, y el gas pimienta en Francia cuando lo recibe una persona que tiene problemas asmáticos, se muere".

"El orden público no será nunca una cuestión agradable, porque el orden público es cuando se producen alborotos y hay violencia, y para restar la violencia tiene que haber un punto de fuerza (por parte de la policía). Nunca será agradable ninguno de los modelos que hay en todos los sistemas europeos", ha sostenido.

Sàmper también ha insistido en que los ciudadanos tienen derecho a protestar y manifestarse, pero pacíficamente, porque lo que ha ocurrido la última semana en Cataluña no ha sido a su juicio el ejercicio del derecho a manifestación sino "violencia".