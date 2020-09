Sánchez acusa al PP de incumplir la Constitución y Casado denuncia que busca su "rendición incondicional"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado al presidente del PP, Pablo Casado, de incumplir la Constitución por negarse a pactar con el Gobierno la renovación de las instituciones del Estado, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), mientras que el líder de los 'populares' ha denunciado que lo que en realidad busca el jefe del Ejecutivo no es diálogo sino su "rendición incondicional" para seguir gobernando "mal" e "impunemente".

"No nos pida arrimar el hombro al precipicio para salvarse. Cuando quiera hacer algo bueno para los españoles, nos tendrá a su lado. Mientras siga perjudicándoles, nos tendrá enfrente", ha avisado Casado durante su pregunta a Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en la que le ha acusado de mentir "masivamente" a los españoles.

Así lo ha asegurado, después de que el presidente del Gobierno le haya vuelto a reclamar "unidad" y que "arrime el hombro", para seguir luchando contra la pandemia, para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), "necesarios" para poder invertir los fondos europeos, y para desbloquear la renovación de los órganos constitucionales.

"El PP ha decidido no hacer nada, ni arrimar el hombro, ni ayudar a la sociedad española. No a este Gobierno, sino a la sociedad española", ha sentenciado. "Usted no cumple con la Constitución. Renueven las instituciones, abandonen el bloqueo, arrimen el hombro y ayuden a la sociedad española", ha demandado.

