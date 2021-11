Sánchez acusa a Casado de desinformación y demagogia y le reprocha sus criticas en Europa: "Me da vergüenza ajena"

Avisa de que los conservadores europeos no comparten su actitud: "No hable mal de España porque deja mal a España y queda mal usted"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado este miércoles en el Congreso duramente contra el líder del PP, Pablo Casado, y le ha acusado de "desinformación y demagogia" al hablar de que España está en "quiebra" o al cuestionar las cifras de fallecidos por el Covid. Es más, ha llegado a decir que le da "vergüenza ajena" su actitud y, en concreto, cuando los dirigentes conservadores europeos le hacen llegar lo que comenta con ellos el presidente de los 'populares' en foros europeos.

"No hable mal de España porque deja mal a España y queda mal usted. Cuando tengo que escuchar algunas de las cosas que dicen sus colegas de usted, en fin", ha recriminado Sánchez durante su turno de réplica en el debate monográfico que se ha celebrado en el Congreso para informar de las últimas cumbres europeas.

Así lo ha asegurado, después de que Casado haya acusado a Sánchez de "vender" una recuperación "robusta y justa" cuando, a su entender, los indicadores económicos evidencian que "no hay recuperación en V" y España va "muy mal".

"Hace daño fuera y socava la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema democrático, dando la razón a aquellos que no quieren este sistema y dicen que no funciona. Da vergüenza ajena escucharle hablar de la evolución de la pandemia de nuestro país, ni reconocer ni un centímetro de mérito", ha denunciado el presidente en su respuesta a líder del PP.

En concreto, Sánchez ha recriminado a Casado que sostenga que él como presidente va a "repartir a dedo" los fondos europeos y obtener dádivas por ello, en relación a las acusaciones del líder del PP de que el Gobierno está ocultado el contrato y las condiciones pactadas con la Unión Europea para recibir esas ayudas.

Es más, el presidente ha anunciado que este mismo miércoles a las 16.00 horas se hará público el acuerdo operacional para materializar la llegada de los fondos europeos, y se demostrará que hay "absoluta transparencia" y "ninguna novedad", sino lo ya incluido en plan de recuperación que se remitió a Bruselas hace meses.

"¿ESPAÑA ESTÁ EN QUIEBRA O EN RECUPERACIÓN?"

El presidente ha comenzado su segunda intervención instando al líder de la oposición a "que aclare públicamente si España está en quiebra o en recuperación", ya que "la economía crece". Según ha destacado Sánchez, en el último año la afiliación ha aumentado en 854.100 nuevos empleos y en los últimos siete meses el registro de personas desempleadas ha caído en 750.987 personas, y la prima de riesgo es un 30% menor a la de 2018.

Por ello, ha afeado a Casado que sostenga que hay 4 millones de personas desempleadas pues, aun calificando como "absolutamente intolerable" los niveles de paro, en realidad son 3,2 millones, la tasa de paro ha caído casi dos puntos en el último año y hay 20 millones de personas ocupadas. "No teníamos ese dato desde antes de 2008, no jueguen con los datos ni la desinformación si quieren ser un partido serio", ha aseverado.

"Hay trabajo por hacer, sin duda alguna, pero vamos por la senda correcta", ha insistido el presidente del Gobierno, asegurando que "el éxito no es casual", y responde a "las políticas socialdemócratas" y no neoliberales empleadas en la anterior crisis.

En este sentido, Sánchez ha asegurado que es "muy difícil" tomar en serio a Casado, y le ha reprochado que debería "sentirse orgulloso de pertenecer a este país", por los datos económicos y también por el "éxito" de la vacunación.

"¿Por qué le molesta tanto que España salga bien parada, que consiga 140.000 millones, que salga adelante y cree empleo con intensidad? ¿Por qué les molestan tanto las buenas noticias, después de tantos meses de crecimiento?", le ha preguntado.

Además, Sánchez ha pedido a Casado que no "juegue" con la esperanza de los españoles ni tampoco "con los números de fallecidos por el covid". "Sea serio con la memoria de las personas que han perdido la vida por el Covid. Este es un país serio, con profesionales serios, pese a la desinformación y demagogia que vierten", ha reclamado.

INSULTOS E INTERRUPCIONES DURANTE EL DEBATE

Las críticas de Sánchez a Casado han generado gran revuelvo en la bancada 'popular' y, según ha señalado él mismo desde la tribuna, incluso algún insulto. "Esto es lo que pasa siempre: cuando no hay argumentos, se usa el insulto", ha denunciado, tras escucharse en el hemiciclo a un diputado gritando 'mentiroso'.

También han vuelto a escucharse quejas desde la bancada de la derecha cuando en su respuesta al diputado de UPN, Carlos García Adanero, Sánchez ha pedido que dejen de "insultar" y de "hablar de cosas que ocurrieron hace muchos años", en relación a ETA.

En este punto, ha vuelto a dirigirse a Casado, como secretario general del PSOE, para exigirle que no use la memoria de las víctimas socialistas de la banda terrorista. "De la memoria de los asesinados por ETA del PSOE, si no les rinde el respeto que merecen, al menos déjennos a nosotros hacerlo", ha avisado.

"Si usted quiere utilizar la memoria de las víctimas, hágalo, pero no lo haga con la memoria de las víctimas del PSOE. No lo haga. No se lo permito", ha apostillado, tras tener que intervenir la presidenta del Congreso, Meitxell Batet, para pedir silencio a los diputados y, en concreto, al parlamentario del PP Pablo Hispán.

A VOX: "A ESPAÑA HAY QUE SALVARLA DE USTEDES"

El tono bronco se ha mantenido también durante la réplica de Sánchez al líder de Vox, Santiago Abascal, al que le ha reprochado su oposición a los "grandes consensos", y que además lo considere una "virtud". "No van a salvar España, a España hay que salvarla de ustedes", ha avisado el presidente.

Por otra parte, el jefe del Ejecutivo ha cuestionado las críticas de la portavoz de Junts, Miriam Noguera, contra el Gobierno y, en concreto, contra los Presupuestos, cuando las cuentas garantizan inversiones en Cataluña, como reclama su formación. "Es una paradoja", ha lamentado.

"Pero es que ustedes son así, y su planteamiento es decir que no a todo, y votar que no a todo. Y eso no es una política útil para los catalanes", ha avisado.

Al portavoz de Más País, Íñigo Errejón, Sánchez le ha pedido que no haga el "caldo gordo a discursos que no son verdad", en relación a las dudas que siembra, a su juicio, la derecha en torno a los fondos europeos. "El plan de recuperación y los compromisos con la Comisión Europa son públicos. Hay absoluta transparencia", ha garantizado.

Antes de finalizar el Pleno, Sánchez ha tomado la palabra por tercera vez, en su último turno, para volver a rechazar los "discursos catastrofistas que juegan con la esperanza de la gente" y para acusar la derecha y la extrema derecha de no estar "a la altura" del "gran país" que es España.