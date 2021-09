Sánchez acusa a Casado de "insumisión inconstitucional": "Le exijo que cumpla con su responsabilidad"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elevado aún más el tono este miércoles contra el líder del PP, Pablo Casado, por su negativa a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y le ha "exigido" que acabe con su "insumisión inconstitucional" y cumpla con su "responsabilidad".

"El PP se sitúa fuera de la Constitución", ha sentenciado Sánchez durante su intervención inicial en abierto en la reunión interparlamentaria del Grupo Socialista, que se ha reunido por primera vez desde que estalló la pandemia en marzo de 2020, para aprobar los relevos en los liderazgos del PSOE en el Congreso y el Senado.

El presidente ha aprovechado su discurso para cargar contra la actitud de "bloqueo" del PP, y ha avisado de que cada vez que dice "no", están diciendo "no al bien común y al avance de España". "No están ganando simpatías y no suman voluntades. Ellos sabrán. Lo que si es seguro es que no han conseguido derribar al Gobierno, y lo han intentado por activa y por pasiva, y por tierra, mar y aire", ha apuntado.

En esta línea, ha garantizado que su Ejecutivo va a seguir trabajando hasta 2023 para conseguir que España "avance" con una "recuperación justa", y ha lamentado que, por su parte, el PP haya optado, a su juicio, por torpedear esta tarea, en contra del "bien común".

"Las cosas en democracia no funcionan así. Las reglas sirven para cuando se gana y cuando se pierde", ha avisado, tras señalar, además, de que no permitir la renovación de órganos constitucionales como el CGPJ, cuyo mandato lleva más de 1.000 días caducado, "no es una cuestión entre políticos ni un juego de tronos y de poder", sino que afecta a la ciudadanía y al "correcto desarrollo de la democracia".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)