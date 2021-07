Sánchez afirma que el 80% de los nuevos positivos de Covid son entre personas sin vacunar

Precisa que no se trata de personas que no se quieran vacunar, sino que estaban en grupos de edad sin acceso a vacunas

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este martes que el 80 por ciento de los nuevos positivos de Covid-19 que se están registrando en España son entre personas sin vacunar y, en este sentido, ha precisado que "no porque no quieran vacunarse, sino porque estaban en grupos de edad que todavía no tenían acceso a la vacunas".

Así lo ha sostenido el líder del Ejecutivo durante una entrevista organizada por la agencia de noticias Reuters, en la sede del Instituto Cervantes de Nueva York, en la primera parada de su gira estadounidense, y tras reunirse con más de una docena de destacados grupos de inversión y bancos americanos, y mantener encuentros con Michael Bloomberg y o el consejero delegado de BlackRock, Larry Fink.

En línea con los nuevos casos positivos, Sánchez ha señalado que el 5 por ciento de los casos que se están notificando estas semanas son personas "plenamente vacunadas", mientras que el 11 por ciento personas que solo habían recibido una dosis.

Con todo, Sánchez ha puesto de relieve que la campaña de vacunación "está avanzando muy rápidamente porque, afortunadamente, no hay movimiento antivacunas demasiado importante en España", ha remarcado tras ser preguntado por los motivos por los que los nuevos inversores deben invertir en España.

"Estamos ya a punto de alcanzar el 70 por ciento de la población para finales de agosto, estamos ya empezando a vacunar a los jóvenes", ha zanjado. Asimismo, ha hecho alusión a estos datos para defender que España va a ser una de las economías "que más rápidamente va a crecer en el mundo desarrollado en esta fase de recuperación" y que "este es el momento (para invertir) porque se está viendo una aceleración del crecimiento económico en España".