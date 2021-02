Sánchez alaba el trabajo de todos sus ministros y del PSOE y Unidas Podemos tras los últimos enfrentamientos

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido hacer un reconocimiento expreso de la labor de todos los ministros de su Ejecutivo, tanto los del PSOE como los de Unidas Podemos, así como de los grupos parlamentarios de las dos formaciones, tras los últimos enfrentamientos que han protagonizado dentro de la coalición, y que han elevando la tensión hasta niveles no registrados en su primer año de legislatura.

Así lo ha asegurado durante su intervención inicial en el Pleno del Congreso para dar cuenta de la evolución de la pandemia del coronavirus y del funcionamiento del estado de alarma.

"Quiero reconocer la labor de los dos grupos y de los ministros del Gobierno, tanto del PSOE como de Unidas Podemos", ha afirmado, recibiendo el aplauso de los diputados socialistas y 'morados' presentes en el hemiciclo.

"SATISFECHO" DE SU GOBIERNO

Este intento de rebajar las tensiones internas llega también después de que Sánchez manifestara este martes, durante el Pleno del Senado, que está "satisfecho" con el funcionamiento de su Gobierno de coalición, el primero que se forma en España a nivel nacional en la democracia moderna.

Por ello, insistió en que "la experiencia es la madre de la ciencia", y argumentó que el PSOE y Podemos son dos fuerzas "distintas" que provienen además de "culturas diferentes". No obstante, quiso subrayar que les "unen más cosas" de las que les "separan". "Y lo que nos une es la agenda que necesita España para los próximos tres años", proclamó.

Ante las discrepancias que persisten entre los socios, principalmente por la ley Trans y la ley de vivienda, Moncloa ha adoptado la estrategia de tratar de restar importancia a las diferencias, destacando que se trata de "matices" que se explican porque son dos partidos distintos, y dejando claro que la "estabilidad" está garantizada.

Por su parte, Unidas Podemos también garantiza la estabilidad, aunque no esconde su malestar por lo que tacha de intentos del PSOE de incumplir el programa de gobierno que firmaron hace un año, y avisa de que no va a permitir que no se respeten los términos de ese acuerdo programático.