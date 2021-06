Sánchez apoya reformar el delito de sedición pero no ve la mayoría parlamentaria

Madrid,30 jun (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no considera viable por ahora la reforma del delito de sedición porque con 155 escaños no es posible llevarla a cabo: "Nuestra voluntad persiste, lo queremos hacer, pero no veo que haya una mayoría parlamentaria".

De este modo, ha dejado en el aire esta reforma que el Gobierno estaba estudiando tramitar para rebajar las penas por este delito y lo ha hecho en su turno de réplica en el pleno a la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, aunque ha sido el representante de En Comú Podem, Jaume Asens, quien en su intervención ha dicho que hay que asumir la supresión del delito de sedición.

Su intención, ha dicho Sánchez, es aprender de lo sucedido en 2017 y ver si se puede actualizar el delito de sedición en el Código Penal, pero, según ha dicho, no existe ese consenso para poder llevarlo a cabo.

"Este debate es a mayores para adecuar y homologarnos a los países más consolidados democráticamente", ha subrayado el jefe del Ejecutivo, que considera que sería bueno para la democracia española.

Ha explicado que cuando se habla con penalistas de cualquier ideología se es consciente de que el Código Penal está "absolutamente desfasado en ese asunto".