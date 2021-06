Sánchez aprobará este martes los indultos a los presos del procés

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes que el Consejo de Ministros aprobará hoy martes los indultos a los presos independentistas encarcelados por impulsar el 'procés', que acabó en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y en la declaración de independencia. Además, ha propuesto dar un paso para un "nuevo proyecto de país".

Lo ha dicho este lunes en la conferencia 'Reencuentro: un proyecto de futuro para toda España', pronunciada en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, donde, tras el anuncio de la medida de gracia, ha sido abucheado y ha podido escuchar los gritos de: independencia, República catalana, amanistía, libertad y viva la tierra.

Pedro Sánchez ha asegurado ante los presentes, entre los que no se encontraba ningún representante del Gobierno catalán, que el Ejecutivo que él preside ha decidido "afrontar el problema y buscar la concordia", y por eso este martes propondrá los indultos al Consejo de Ministros.

"Pensando en el espíritu constitucional de concordia, propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los nueve condenados en el juicio del 'procés' que hoy están en prisión", y ha subrayado que la medida de gracia es un primer paso para el proyecto de reencuentro y concordia que busca para superar el conflicto.

Ha defendido la decisión alegando "su utilidad para la convivencia" y ha justificado que ahora es el momento de hacerlo porque ya ha acabado la vía judicial con la sentencia firme del Tribunal Supremo (TS), porque el Gobierno está obligado a tramitar las peticiones de indultos y porque cree que la pandemia ha transformado la sociedad: "Nos ha recordado hasta qué punto nos necesitamos los unos a los otros".

Según Sánchez, alguien debe dar un primer paso para lograr el reencuentro y el acuerdo y lo hará su Gobierno, aprovechando además "cualquier motivo y ocasión para propiciar el reencuentro".

"He venido a Barcelona, a Cataluña, convencido de que en los próximos días la democracia española va a dar un gran paso para que se produzca este reencuentro que es necesario y urgente. No hay que esperar el momento más propicio; si hay un momento para unirnos, es este", ha razonado.

Además, ha defendido que su voluntad de reencuentro no es de ahora, sino que viene de lejos, y ha hecho referencia a su discurso de investidura, en el que se comprometió a superar el conflicto catalán y priorizar el diálogo para abrir paso a la política y acabar con la confrontación.

Según el presidente del Ejecutivo, ya hay muchos catalanes que están tomando la mano tendida de la reconciliación, y cree que el Gobierno no puede quedarse atrás, sino que están "obligados a desbrozar el camino".

DEFIENDE LA PLENA LEGALIDAD DE LA MEDIDA DE GRACIA

Por ello, ha defendido que "plena legalidad y absoluta constitucionalidad" de la medida de gracia, en respuesta a las voces que desde a oposición han tachado la medida de gracia de ilegal, inconstitucional e incluso "inmoral", tal y como dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El presidente ha querido destacar que los indultos están recogidos expresamente en el artículo 62 de la Constitución: "Es una figura necesaria en determinados momentos, ni cuestiona ni revoca ninguna sentencia firme condenatoria, se trata de otro plano, ya no judicial".

No obstante, ha admitido que es consciente de que no cuenta con el apoyo unánime dentro del Congreso --aunque no ha señalado a ningún partido de la oposición--, sin embargo ha pedido que al menos "reconozcan su plena legalidad y absoluta constitucionalidad".

Además, ha alegado que la medida de gracia no va sólo dirigida los presos, sino que es un mensaje para sumar a la "convivencia" a quienes les apoyan: "sacamos materialmente a nueve personas de la cárcel, pero sumamos simbólicamente a millones y millones para la convivencia", ha dicho en la conferencia 'Reencuentro: un proyecto de futuro para toda España', que ha pronunciado en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

"Mañana podemos cambiar la vida de nueve personas, y espero que también empecemos a cambiar la historia de todos. Cataluña, catalanes, catalanas, os queremos", ha proclamado el presidente del Gobierno para cerrar su discurso.

"LA CONSTITUCIÓN BUSCÓ RECONCILIAR LA SOCIEDAD PARTIDA POR LA GUERRA"

Pedro Sánchez ha argumentado también que "la Constitución y la constitucionalidad de los indultos va mucho más allá" del articulado en la Carta Magna, sino que lleva a su "esencia misma". De hecho, ha dicho que lo que buscaron los padres fundadores de la Constitución, además de una compilación de derecho y deberes, era reconciliar a una sociedad partida por la Guerra Civil y 40 años de dictadura.

Para el jefe del Ejecutivo, la Constitución fue "una expresión de concordia", ha recordado que 'concordia' significa literalmente 'con corazón' y ha defendido que para él no fue un simple contrato sino una expresión de amistad cívica.

Y aunque ha admitido que el indulto no servirá para que los políticos presos dejen de aspirar a la independencia --"No esperamos que los que defienden la independencia vayan a abandonar sus ideales", ha sostenido--, sí ha advertido de que "no hay caminos fuera de la ley". En este sentido ha recalcado que lo "lo único" que exige es que unos y otros se atengan al pacto constitucional porque "fuera de la legalidad democrática no hay espacio para la política".

Según Sánchez, no se trata de predecir las consecuencias, ni de anticipar el comportamiento de unos y otros en el tablero del juego político, sino que se trata de "ofrecer a la ciudadanía después de tantos años de parálisis, una ruta abierta por donde caminar, una ruta por donde podamos avanzar todos juntos y juntas".

UN PASO HACIA UN NUEVO PROYECTO DE PAÍS

Por ello, ha dicho que su propuesta y la del Gobierno de España, es "dar un paso a un nuevo proyecto de país". Su objetivo con esta propuesta, es, según ha señalado, que el reencuentro de la propia sociedad catalana consigo misma y de toda ella con el conjunto de la sociedad española se pueda producir en un "contexto de profunda renovación, en un nuevo espacio libre de los errores del pasado" y sin malgastar esfuerzos dirimiendo viejas querellas.

"Ya hemos perdido demasiado tiempo en ellas y además, porque el mundo vertiginoso que está naciendo después de la covid 19 no va a ralentizar la marcha para esperarnos", ha justificado Sánchez.

CITA A MIQUEL MARTÍ I POL Y JUAN MARSÉ

El jefe del Ejecutivo ha pronunciado la conferencia en el escenario del Liceo junto a la señera, la bandera de España y la de la UE --en este orden--, y ha comenzado dando los buenos días en catalán y citando un verso del poema 'Ara mateix' del fallecido poeta Miquel Martí i Pol: "Som on som, i som on som (Estamos donde estamos, y estamos donde estamos)".

"Estamos donde estamos. Estamos ante la suma incalculable de cálculos errados de todos ante una realidad que no queremos ninguno, pero que hemos hecho entre todos", ha dicho al tiempo que pedía poner los pies en la tierra y trabajar para superar esta situación.

"Podríamos seguir así indefinidamente, continuar con el memorial de agravios, volver a los reproches, recrearnos en los problemas, buscar nuevas causas o más culpables", ha dicho.

Aquí ha parafraseado al fallecido novelista Juan Marsé: "Y podríamos seguir así encerrados con un solo juguete, como diría el genio catalán Juan Marsé. Podríamos seguir indefinidamente con un solo y triste juguete: la discordia. O bien podríamos abandonar ese juguete y dedicar nuestro tiempo y todas nuestras energías a resolver el problema y apostar por la concordia, que significa literalmente 'con corazón".