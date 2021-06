Sánchez ataca a Casado con la 'policía patriótica', le acusa de no respetar al Rey ni de representar a los catalanes

Le echa en cara que no abran expediente a Cospedal y se pregunta de qué tienen miedo en el PP

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado hoy contra Pablo Casado recordándole la 'policía patriótica' de la época de Mariano Rajoy, le ha acusado de no respetar ni al Rey, de no representar a los constitucionalistas catalanes y de no respetar la Constitución por "obstaculizar" la renovación de los órganos constitucionales.

Sánchez ha atacado duramente al líder del PP en su turno de réplica en el Congreso de los Diputados donde ha comparecido hoy para defender los indultos a los 9 líderes independentistas encarcelados por organizar el 'procés', así como los últimos consejos europeos.

El jefe del Ejecutivo ha reprochado al líder del PP que no tenga una solución o una propuesta alternativa para Cataluña y le ha echado en cara que montaran una 'policía patriótica' durante el Gobierno de Mariano Rajoy. "Sentimos bochorno al comprobar el nivel de descaro al que llegaron en el atropello de la ley cuando gobernaban", ha exclamado.

De hecho, ha dicho, "no abren ni siquiera expediente a Cospedal" y se ha preguntado "¿qué es lo que tienen que ocultar?" y "¿qué es lo que temen.

Sánchez ha aprovechado para echar en cara al PP que "obstaculice" la renovación de los órganos constitucionales y ha advertido de que si "siguen con el bloqueo también en el Tribunal de Cuentas" se podría inferir que Casado preside un partido que "incumple la Constitución todos los días, la incumplen tanto como dicen defenderla".

El presidente del Gobierno también ha hecho un repaso de la poca representación que tiene el PP en Cataluña en los ayuntamientos, en el Parlamento regional y la escasez de diputados que representan a Cataluña en el Congreso. Incluso ha señalado que la candidata por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo logró el escaño "por los pelos".

Según Sánchez, el PP utiliza Cataluña para lograr votos en el resto de España, aunque ha añadido que "eso aún está por ver" y le ha espetado a Casado que no representa a los constitucionalistas catalanes porque no tiene ningún proyecto para Cataluña, ni ahora, ni hace 10 años. "¿Cuál es su proyecto, el palo?", le ha preguntado, señalando que había entendido al presidente popular que su propuesta es un 155 "sie die" para Cataluña.

Incluso ha reprochado a Pablo Casado que su partido no respete ni al Rey y le ha acusado de apropiarse de la Constitución. Por ello le ha advertido: "No se apropien de España, de la Constitución, la bandera o la razón".

(((Seguirá ampliación)))