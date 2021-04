Sánchez a Ayuso: "La libertad es vacunar y vacunar" y no "sembrar dudas"

Madrid, 11 abr (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho este domingo una reflexión de "lo que significa la libertad para los socialistas", en alusión al lema de campaña de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y ha señalado que para él es "proteger la salud, fortalecer la Sanidad y limitar la difusión del virus". "Vacunar, vacunar y vacunar", ha enfatizado.

"Libertad no es sembrar dudas sobre la vacuna, no alimentar la confusión", ha criticado también Sánchez, que ha señalado que la libertad se consigue "frente al virus, no a favor del virus", en referencia a las medidas menos restrictivas adoptadas en la Comunidad de Madrid, y ha apelado a "la libertad de vacunar, vacunar y vacunar y no a la de enredar y extender la zozobra".

Sánchez ha lanzado estos reproches a la gestión de la pandemia por parte de la presidenta madrileña en su intervención junto al candidato del PSOE a las elecciones a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, en un acto sobre sostenibilidad y cambio climático que se ha celebrado en la sede de los socialistas, en la calle Ferraz.

También ha afeado a Ayuso su actuación, que ha afectado a otras comunidades autónomas y por tanto "también a los madrileños", que las personas mayores tengan que hacer cola de pie para vacunarse en centros de vacunación "a kilómetros y kilómetros de sus hogares" y no en lugares próximos a sus domicilios.

En este sentido, ha indicado que la libertad también "es proteger a nuestros mayores y a los vulnerables al contagio", como lo es también, ha añadido, "proporcionar un ingreso mínimo vital" y "no "desentenderse de los que sufren la pobreza" o proteger "el derecho a la vivienda y no permitir el expolio de los fondos buitres".

"Libertad no es lanzarse a captar tránsfugas en otros partidos ni arrancar placas de personalidades como Indalecio Prieto", que "luchó por la democracia y la libertad frente al fascismo", ni tampoco "banalizar el maltrato a las mujeres como hace la presidenta de la Comunidad de Madrid".

El presidente ha señalado así que "Madrid necesita un gobierno en serio", en alusión al lema de campaña de Ángel Gabilondo, para evitar que se convierta en la "primera región de Europa gobernada por la ultraderecha" y ha confiado en que "la bandera de la libertad no la tendrá el dúo de la plaza de Colón".

Sánchez ha comenzado su intervención celebrando que el ritmo de vacunación "se ha acelerado en estos últimos días", llegando a ser administradas medio millón de vacunas al día y "esa es la libertad por la que vamos a trabajar", ha recalcado.

Ha vuelto a manifestar su convencimiento de que "estamos en el principio del fin de la mayor crisis sanitaria, y aún podemos salvar muchas vidas", ha asegurado, por lo que ha pedido "ser estrictos en las restricciones para frenar la curva de contagios, especialmente en la Comunidad de Madrid".

"Soy de los convencidos de que muy pronto va a quedar atrás esta pesadilla sanitaria y cuando miremos atrás, recordaremos que unos respaldamos a nuestros sanitarios mientras otros convocaban caceroladas sembrando odio y división", ha manifestado.

"Lo que tiene que hacer Madrid", ha proseguido es "frenar la curva de contagios", crear empleo "con justicia social", y poner "las bases de la recuperación". "Nadie va a salir de esta crisis solo, por mucho que corra, solo saldremos juntos y con el esfuerzo de todos", ha subrayado.

Por eso cree que necesita un gobierno "serio", encabezado por Gabilondo, "comprometido con la libertad", "de crear empleo, de respirar aire puro, de crear una vivienda digna y de honrar a los hombres y mujeres que lucharon por la libertad en España", ha concluido.