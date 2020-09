Sánchez buscará mayorías alternativas al PP para renovar las instituciones

Madrid, 7 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este lunes de que buscará mayorías parlamentarias alternativas para renovar las instituciones sin necesidad de contar con el PP, que insiste en el "bloqueo" de las negociaciones.

En una entrevista en TVE, Sánchez ha confirmado que en el mes de agosto los acuerdos con los populares para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) habían "fructificado prácticamente al 99 por ciento" pero de forma "inexplicable" el partido de Pablo Casado "los rompió".

Ha señalado que en un momento de emergencia sanitaria y social como el actual las instituciones del país necesitan una "dosis extra de legitimidad" y por eso el PP "tendrá que explicar" su posición.

Ha recordado el retraso de dos años que lleva la renovación del CGPJ o de casi un año el Tribunal Constitucional, y ha insistido en que el PP, que "tanto habla de la Constitución", debería "cumplirla" y no bloquear la renovación de instituciones tan importantes.

Durante la entrevista, Sánchez ha asegurado que en sus contactos con la oposición la semana pasada instó a estos partidos a articular mayorías parlamentarias que permitan el desbloqueo de instituciones.

En el caso del CGPJ, para su renovación se necesitan los votos de tres quintos del Congreso -210 diputados-, por lo que sería muy complicado con la fórmula de la que ha hablado Sánchez, ya que PP y Vox cuentan justo con los 140 restantes.

En relación con RTVE, Sánchez ha recordado que hay un informe de los letrados que apunta a una solución al bloqueo actual.

Y en cualquier caso, ha subrayado, "el Gobierno no va a aceptar ningún bloqueo institucional y va a apelar a una mayoría parlamentaria alternativa para desbloquear estos órganos que no merecen estar bloqueados" por culpa de "un partido que no ha aceptado el resultado electoral".