Sánchez cree que es hora de que ERC piense en que gobierne el PSC en Cataluña

Madrid, 12 may (EFE).- El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que llegados a este punto en Cataluña, con las negociaciones estancadas entre los republicanos y Junts para formar gobierno, "se podría pensar en un gobierno de izquierdas liderado por quien ganó las elecciones, el PSC".

Una reflexión que ha hecho el presidente en su respuesta al portavoz de ERC durante la sesión de control, donde ha subrayado que espera que cuanto antes pueda haber un gobierno en la Generalitat y retomar ese diálogo pendiente.

Ha insistido Sánchez en este sentido en que él va a cumplir "con la hoja de ruta de reencuentro entre la sociedad catalana y la sociedad catalana y la española", y en que está dispuesto a entenderse pese a las diferencias que tienen en cuanto a cómo resolver la cuestión catalana..

Rufián ha empezado su pregunta recordando los ataques de la derecha y la ultraderecha contra su persona, llamándole "filosocialista" por creer y apostar "por el diálogo, por la política con ustedes, a mí que he hecho el discurso más salvaje contra usted".

Pero lo que no entienden, ha explicado Rufián dirigiéndose "a esa ultraderecha que llora y que grita y a ese independentismo catalán de derechas", es que él no cree en Sánchez ni en su gobierno, "cree en el momento histórico" que les ha tocado vivir: "Yo no creo en su voluntad, creo en su necesidad", ha subrayado.

Porque está convencido, ha dicho, de que a Sánchez lo que le encantaría es que Ciudadanos tuviera 25 o 30 diputados para poder pactar con ellos y no con las fuerzas independentistas, pero "los votantes naranjas, ha ironizado, "no caben en el autobús que acompañó a Edmundo Bal al debate de Telemadrid".

Rufián ha advertido al presidente que en las elecciones madrileñas "ganó la izquierda a su izquierda" y espera que tome nota porque lo que no haga ahora, ha asegurado, "no lo va a hacer con un gobierno del pp y Vox, pregúntele a Zapatero".