Sánchez culpa a algunos partidos de banalizar la violencia machista y elude comentar si la Justicia es patriarcal

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido este viernes "unidad" a todos los partidos para afrontar la lucha contra la violencia machista, tras los últimos casos de menores asesinadas en Tenerife y Sevilla, y ha criticado que algunas formaciones hayan "banalizado" las leyes e instrumentos específicos para combatir esta lacra.

En este sentido, ha defendido que cuando se habla de feminismo y de violencia de género hay que asumir que no son cuestiones "ideológicas" sino de Derechos Humanos. Por otro lado, ha eludido pronunciarse sobre si cree que parte del problema reside también en que la Justicia es "patriarcal", como sostiene la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Así lo ha asegurado Sánchez durante la rueda de prensa que ha ofrecido junto al presidente de la República de Costa Rica, Carlos Alvarado, tras su encuentro bilateral, enmarcado en su gira latinoamericana que también le ha llevado a Argentina.

"Cuando vemos el horror de la violencia de género y vicaria, que es una doble violencia contra la mujer, porque atenta contra ella también por ser madres, contra sus hijos, nos damos cuenta de cuan importante es tener leyes específicas y esas leyes se han banalizado, se han puesto en cuestión por parte de algunos partidos políticos", ha criticado.

El jefe del Ejecutivo ha aprovechado ya su intervención inicial en la comparecencia para volver a mostrar su solidaridad, la del Gobierno y la del conjunto de la sociedad española a las familias de las últimas víctimas de una nueva "jornada negra", en la que España ha visto "a cara del horror".

"Nos damos cuenta de cuan importante es tener regulaciones y leyes específicas que traten este horror", ha señalado, al tiempo que ha mostrado su apoyo a las organizaciones feministas y a los hombres y mujeres que este viernes han salido a manifestarse en España para protestar contra estos crímenes machistas, porque quieren la "erradicación" de este tipo de violencia.

Posteriormente, al ser preguntado en concreto sobre la reflexión de Montero sobre el papel de la Justicia, Sánchez ha defendido que lo importante es "seguir redoblando esfuerzos y recursos" para luchar contra la violencia de género, por ejemplo, con medidas como la aprobada el pasado martes para dotar a las comunidades autónomas de más fondos para el Pacto de Estado contra la violencia de género.

Eso sí, también ha defendido la necesidad de que todo el mundo entienda que el feminismo y la lucha contra la violencia machista no es una cuestión que no se puede "frivoliza", ni "banalizar", "hasta diciendo que esa violencia no la sufren las mujeres sino que es intrafamiliar", en clara alusión a los planteamientos de Vox.

"No, no. Es violencia de género que carga contra mujeres por ser mujeres, por eso creo que en un día como hoy, tan triste, una jornada tan negra para la sociedad española, con todo lo que hemos vivido y conocido, y agradeciendo la enorme labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que no han cejado hasta encontrar los cuerpos", ha apostillado.

Según Sánchez, es en un momento como este cuando todo el mundo debe "reivindicar el Pacto de Estado, alejar cualquier consideración de lucha partidista e ideológica, y avanzar todos en el feminismo como un movimiento en favor de los Derechos Humanos".

"Tenemos que ser conscientes de que hay territorios en los que nos tenemos que unir, que trascienden cuestiones ideológicas, y una de ellas es el feminismo y la violencia de género", ha enfatizado.