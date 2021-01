Sánchez decide un ajuste sin sorpresas pensando en la pandemia y Cataluña

Madrid, 26 ene (EFE).- Pedro Sánchez ha decidido un mero ajuste en su Gobierno de coalición, sin sorpresas, sin afectar en nada al acuerdo con Unidas Podemos y teniendo en mente el horizonte que vislumbra para afrontar la nueva etapa tanto en la lucha contra la pandemia como en el panorama que puede abrirse en Cataluña.

Cataluña fue el origen de esta primera remodelación del Gobierno en la XIV legislatura, ya que Sánchez, con encuestas elocuentes como argumento, dio finalmente el paso de prescindir de Salvador Illa al frente de Sanidad y situarle como candidato a la Presidencia de la Generalitat.

Mucho se había hablado y escrito sobre esa posibilidad, pero su comunicación fue acogida con cierta perplejidad cuando, horas antes, Illa lo había negado de manera tajante y había asegurado que el cabeza de cartel para esos comicios sería Miquel Iceta.

Iceta ha tenido finalmente un especial protagonismo en esta remodelación, ya que se convierte en la única cara nueva del Ejecutivo compuesto por socialistas y la formación de Pablo Iglesias al asumir Política Territorial y Función Pública, la cartera que hasta ahora dependía de Carolina Darias.

APUESTA POR LA CONTINUIDAD

El Gobierno presenta el relevo de Illa por Darias como una decisión de continuidad, dado que ambos han colaborado estrechamente en el trabajo contra la pandemia y han participado juntos, por ejemplo, en las reuniones del Consejo Interterritorial de Salud.

Con la actual evolución de la pandemia, aún con la incógnita de si se ha llegado al pico de la tercera ola y con el proceso de vacunación en marcha, fuentes de Moncloa señalan a Efe que el presidente ha querido apostar sobre seguro tras valorar la labor que ha venido desempeñando Darias.

Confía plenamente en ella y espera que de su mano se cumplan las previsiones que apuntan a que en verano estaría ya vacunada, al menos, el 70 por ciento de la población y se venza a la covid-19.

Las críticas de la oposición e incluso de su socio de Gobierno a la forma en que Illa abandona Sanidad y sus acusaciones de electoralismo no preocupan en Moncloa, donde las asumen como parte del juego político.

Si la gestión de la pandemia ha sido un elemento esencial en la decisión de Sánchez, el horizonte que puede abrirse tras las elecciones catalanas del 14 de febrero (si el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo confirma finalmente) ha sido el otro factor determinante en la remodelación.

ILLA, ¿PRESIDENT?

Tiene el convencimiento de que, tal y como vaticinaba la reciente encuesta del CIS, el PSC puede ser el partido más votado e Illa tiene posibilidades de convertirse en el próximo presidente de la Generalitat y abrir una nueva etapa en la política catalana que deje atrás la crisis de convivencia que el Gobierno achaca al independentismo.

Aun sin alzarse con la presidencia del Govern, en Moncloa se estima que podría lograr ese mismo objetivo, aunque se rechaza hablar de posibles acuerdos con ERC, emplazando al resultado de las elecciones.

Esa colaboración parece en este momento más fácil que meses atrás después de las negociaciones en Madrid en las que se logró que el partido de Oriol Junqueras respaldara los presupuestos generales del Estado para este año.

A título de despedida de su tarea en Sanidad, Illa ha comparecido en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros de este martes y ha asegurado que siempre estará donde él y sus compañeros de partido crean que puede ser mas útil.

CUESTIÓN DE UTILIDAD

Siguiendo ese argumento, tanto Sánchez como él entienden que ahora puede ser más útil en la política catalana que al frente de Sanidad.

Sus aspiraciones podrían sufrir un revés en caso de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidiera antes del 8 de febrero el aplazamiento de las elecciones catalanas.

En ese caso ya no tendría durante varios meses la dosis de presencia pública que le ha aportado el Ministerio.

No ven muy probable en el ala socialista del Gobierno que eso ocurra. Pero aunque hubiera un aplazamiento, tienen el convencimiento de que se mantendría el "efecto Illa".

El futuro de Cataluña está también en buena medida detrás del nombramiento de Iceta en Política Territorial, un ministerio clave para engrasar la relación con las comunidades autónomas.

Sánchez vuelve a otorgar las riendas de este departamento a un destacado dirigente del PSC después de que Meritxell Batet lo encabezara casi un año, desde el triunfo de la moción de censura contra Mariano Rajoy hasta que abandonó esa responsabilidad para presidir el Congreso.

No ha habido sorpresas en la primera remodelación del Gobierno de coalición y no han tomado forma las elucubraciones de que podrían salir del Ejecutivo algunos ministros supuestamente cansados de la actitud de Unidas Podemos como José Luis Escrivá. No hay duda de que las tensiones seguirán, pero ese es un capítulo aún no escrito.

José Miguel Blanco