Sánchez defiende "llegar hasta el final" en la investigación al rey emérito

(Actualiza la NA3320 con más declaraciones del presidente del Gobierno)

Madrid, 9 dic (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la transparencia y llegar "hasta el final" en la investigación al rey Juan Carlos, pero ha dejado claro que la monarquía no está en peligro.

Sánchez se ha referido a la situación de rey emérito en una entrevista en Telecinco después de que este miércoles su abogado, Javier Sánchez-Junco, haya informado de que de que don Juan Carlos ha presentado una declaración tributaria voluntaria por importe de 678.393 euros incluyendo intereses y recargos.

El jefe del Ejecutivo ha insistido en la necesidad de que la investigación al padre de Felipe VI llegue hasta el final pero respetando siempre los derechos que tiene como contribuyente.

Para Sánchez, lo principal es que la democracia está funcionando y están jugando sus papeles correspondientes tanto la justicia, como los medios de comunicación y la agencia tributaria.

Respecto a la posibilidad de que don Juan Carlos pueda volver a España por Navidad, ha remitido a la Casa Real porque ha dicho que es ella la que tiene que comunicar su parecer al respecto.

A renglón seguido ha vuelto a defender la presunción de inocencia del rey emérito y ha recordado que él mismo aseguró que volvería a España de forma inmediata si fuera requerido por la Justicia.

Sánchez ha recalcado que a quien se está juzgando es a personas, no a instituciones, y en ese contexto ha garantizado que su Gobierno siempre va defender la Constitución en su integridad, lo que implica defender también a la monarquía.

En ese contexto, ha respondido de forma contundente a si la monarquía está en peligro ante declaraciones como las de su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en las que ha dicho que la república llegará con normalidad democrática.

"No, no lo está. Así de rotundo se lo digo. No lo está", ha insistido.

También se ha referido al rey al ser preguntado por la posibilidad de que haga referencia en su discurso de Navidad a la carta que le han remitido exmandos militares criticando al Gobierno.

"No lo sé. Lo que le puedo garantizar es que tenemos un jefe del Estado contemporáneo, moderno, que entiende los desafíos del país y asume su diversidad territorial", ha señalado antes de reiterar que el PSOE seguirá apostando por una monarquía parlamentaria.

Ante esa carta de los exmandos militares, ha elogiado la profesionalidad de las Fuerzas Armadas y su labor en emergencias y situaciones como la pandemia de coronavirus.

"Por tanto, esta gente (en alusión a los firmantes de la carta) no representa al ejército de España del siglo XXI. Es verdad que Franco salió del Valle de los Caídos, pero en la mente de algunos, perdura", ha añadido.

A su juicio, llama la atención que algunos de los firmantes de esa carta sean "gente que fueron exponentes del intento de golpe de Estado el 23F".

Pero lo más grave de lo que ocurre ha dicho que no es la carta, sino las tribunas políticas que legitiman esos discursos.

Se ha referido en concreto a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las que dijo que suscribía literalmente lo que se dice en ella.

Eso cree que es muy grave porque demuestra hasta qué punto se está legitimando ese tipo de pensamiento por parte de personas que lideran instituciones como la Comunidad de Madrid.

"Hay un discurso de odio, irreal, que se está proclamando por parte de determinadas fuerzas políticas", ha añadido antes de reprochar acusaciones como las que tildan al Gobierno de liderar un régimen "socialcomunista-chavista-soviético" porque con ello se asusta a muchos ciudadanos.