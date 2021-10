Sánchez defiende retirar la inviolabilidad del Rey de la Constitución y pide la implicación del PP

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado este lunes partidario de retirarle la inviolabilidad al jefe del Estado que establece la Constitución, si bien ha reconocido que para ello es necesario que el PP apoye una reforma de la Carta Magna, algo que ha confesado que ve improbable.

"Yo lo he dicho, creo que no es necesario que se reconozca esa condición, que es producto de otra época, una etapa legítima, pero no una etapa de una democracia consolidada con más de 40 años de historia", ha explicado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

No obstante, a continuación ha reconocido que para ese tipo de reformas es necesario contar con el primer partido de la oposición, y "dos no bailan si uno no quiere".

Además, ha vuelto ha defender la necesidad de que el Rey Juan Carlos dé explicaciones, en concreto, sobre "las razones que le han llevado a ausentarse de España y sobre lo que se está viendo en los medios de comunicación".

Para Sánchez estas son las preguntas que tiene "en mente" la ciudadanía y ha afirmado sentir tristeza por el debate generado en torno a los asuntos judiciales del Rey emérito, "no tanto por Juan Carlos I" sino por el actual Jefe del Estado, Felipe VI, que es un "gran rey" que está comprometido con la transparencia, además de una persona "austera" que defiende una forma de practicar su condición de monarca "contemporánea".

En esa misma línea, ha señalado que el Gobierno considera que durante el actual reinado de Felipe VI se están dando pasos "inequívocos" para modernizar la institución y aportar más transparencia a las cuentas de la Casa Real. Así, ha afirmado que van a avanzar en ese sentido pero ha descartado que estas medidas se vayan a enmarcar en una Ley de la Corona.

RECHAZO AL DEBATE SOBRE LA MONARQUÍA

Por otro lado, Sánchez ha explicado que la negativa del PSOE a crear una comisión de investigación en el Congreso sobre el Rey Juan Carlos I, se debe a que hay muchos grupos parlamentarios que quieren utilizar este instrumento para abrir un debate sobre la institución de la monarquía, mientras que, en su opinión, se tendría que fiscalizar únicamente la acción de "una persona".

Así, ha indicado que el PSOE no va a secundar esos debates porque está comprometido con la Constitución "del primero al último de sus artículos" y con todas sus instituciones, incluida la monarquía parlamentaria.