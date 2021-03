Sánchez e Iglesias unen voces contra el "transfuguismo y corrupción" del PP

Madrid, 17 mar (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su todavía vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, han unido este miércoles sus voces para, en medio de un ambiente preelectoral ante los comicios del 4 de mayo en Madrid, denunciar el transfuguismo, la corrupción y la compra de diputados por parte del PP.

Sánchez e Iglesias han participado por vez primera en una sesión de control del Congreso después de que el líder de Unidas Podemos anunciase que abandonará el Gobierno para ser candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

Esas elecciones y las mociones de censura presentadas en Madrid, Murcia y Castilla y León han estado presentes en muchas de las preguntas y respuestas de la sesión y, en concreto, en las que han protagonizado el presidente y su socio de coalición.

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado directamente a Sánchez de haber conspirado para que se presentasen y prosperasen esas mociones de censura, y el jefe del Ejecutivo ha contraatacado recordando los movimientos que los populares han hecho en Murcia.

Su conclusión ante ellos es que el actual partido de Casado representa "la peor versión del PP", la del transfuguismo, la corrupción y la ultraderecha.

"La continuidad en las malas artes, en la falta de respeto a sus socios, Ciudadanos, en el transfuguismo, que es la corrupción, señor Egea", ha manifestado dirigiéndose al secretario general del PP por su protagonismo en el fracaso de la moción de censura en Murcia.

Teodoro García Egea, en una pregunta posterior a Iglesias, se ha dirigido al presidente para afirmar que lo que él llama transfuguismo es dignidad.

Ante ello, el vicepresidente segundo ha seguido la línea de Sánchez y ha acusado a García Egea de comprar a los diputados de Ciudadanos que no secundarán la moción en Murcia.

"¿Cómo ha conseguido la pasta?; ¿la ha puesto usted o se la ha dado algún constructor?", le ha preguntado.

Ha tildado además al PP de partido corrupto que no llega "ni a la suela de los zapatos a los comunistas españoles", aludiendo de esta forma al "comunismo o libertad" que está utilizando como lema ante el 4 de mayo la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

A esos comicios se ha referido Sánchez al interpretar como mítines de campaña las palabras de Casado ante el pleno asegurando que en esos comicios "ganará la libertad" y supondrán la primera etapa de la unión en el PP de todo el centro-derecha.

La de esta jornada ha sido una de las últimas sesiones de control del Congreso a las que acudirá Iglesias antes de abandonar el Gobierno, el "Iglexit" como lo ha calificado la portavoz del grupo popular, Cuca Gamarra, en una intervención que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha comparado también con un mitin.

Casado ha aludido a esa marcha para señalar que "cuando un barco comienza a hacer agua, empiezan a salir de él incluso para ir a Madrid de quinta fuerza política".

Por su parte, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha considerado una gran noticia que Iglesias salga del Gobierno, ya que muchos, entre ellos Sánchez, podrán dormir tranquilos.

Iglesias no sólo dejará el Ejecutivo, sino también su escaño. Así lo han ratificado fuentes de Unidas Podemos ante las informaciones en las que se apunta que podría no renunciar a su acta y seguir como diputado si no obtiene un buen resultado el 4M.

Podemos también ha explicado este miércoles que no quiso sembrar polémica en torno al nuevo cargo que tendrá Yolanda Díaz en el Gobierno y aceptó el planteamiento de Sánchez de que ocupara la vicepresidencia tercera.

Decidieron no plantear batalla, según fuentes de la formación morada, para evitar un ambiente enrarecido, especialmente con Nadia Calviño, y a pesar de que consideran que tenían toda las razones y argumentos para haber defendido que asumiera la vicepresidencia segunda.

En medio de los reproches mutuos del banco azul y de la oposición, el pleno del Congreso ha vivido este miércoles otra polémica por la burla de un diputado del PP, Carmelo Romero, al líder de Más País, Íñigo Errejón.

Le ha espetado "vete al médico" después de que hablase de salud mental, una actitud que ha concitado críticas de la mayoría de grupos y tras las que el parlamentario popular ha pedido disculpas.