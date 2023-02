Sánchez, sobre el envío de aviones de combate a Ucrania: “Lo estudiaremos”

El presidente del Gobierno ha asegurado que España estudiará junto al resto de países europeos el envío de más armamento a Ucrania tras el compromiso de aportar seis tanques Leopard que podrían llegar a ser hasta diez en los próximos meses. Respecto a la demanda concreta de Volodímir Zelenski sobre aviones de combate que puedan hacer frente a la ofensiva rusa, Pedro Sánchez ha respondido en una entrevista en la Cadena Ser: “Vamos a estudiarla. Cuando Ucrania solicita este tipo de armamento, de munición, de equipamientos militares, no es para atacar a Rusia, porque nunca estuvo en la mente de Ucrania atacar a Rusia ni invadir un centímetro cuadrado de suelo ruso. Es para defenderse. Me parece que es una petición legítima que tenemos que estudiar. A partir de ahí, evidentemente tendremos que ver cuáles son las capacidades militares que tenemos las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, pero desde el punto de vista militar, insisto, estamos ya dando muchísimos recursos al pueblo ucraniano”.

Sánchez ha planteado la misma reflexión durante una entrevista en TVE subrayando que, en cualquier caso, “lo tendremos que estudiar en coordinación con nuestros aliados, no tenemos una decisión tomada”. Antes, en otra entrevista en el País, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares se mostraba más claro al respecto asegurando que el envío de aviones de combate no es siquiera una opción tenida en cuenta en este momento. “Eso no está encima de la mesa en este momento. No es algo que se esté barajando por ningún aliado”, ha respondido.

Albares ha destacado, no obstante, que “el compromiso de España con Ucrania está fuera de duda, en todos los ámbitos. Por supuesto, el del material militar, porque dárselo es permitir que defienda su integridad territorial y su soberanía”. Hace solo unos días, la ministra de Defensa, Margarita Robles, sí descartó rotundamente el envío de aviones de combate tras explicar que España no posee modelos F16 como los solicitamos por Ucrania. “Ucrania ha pedido aviones que España no tiene; en ese ámbito España no puede ayudar”, aseguró.

Pedro Sánchez visitó este jueves a invitación del presidente Volodímir Zelenski coincidiendo con el primer aniversario de la invasión rusa. Durante su viaje, visitó la ciudad de Bucha y el barrio de Irpin, cerca de Kiev. Posteriormente, participó en una ofrenda floral a los caídos en la guerra antes de reunirse a solas con el presidente Zelenski.

Tras la reunión de ambos mandatarios se produjo una comparecencia conjunta y Zelenski recorrió junto al presidente español el conocido como Paseo de los Valientes donde el líder ucraniano le mostró a Pedro Sánchez la placa que recuerda su visita anterior a Ucrania el 21 de abril de 2022. Posteriormente, Sánchez acudió también al Parlamento ucraniano para reunirse con su presidente y pronunciar un discurso ante el plenario.