Sánchez evita aclarar si autorizó la entrada de Ghali: "Hicimos lo que hicimos y lo hicimos bien"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado aclarar este jueves si fue él quien autorizó la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y ha insistido en que el Ejecutivo "cumplió a rajatabla con la legalidad democrática". "Hicimos lo que hicimos y lo hicimos bien", ha remachado, mostrando su confianza en que la Justicia les "dé la razón".

En una entrevista a La Sexta, recogida por Europa Press, Sánchez se ha escudado en que este asunto está 'sub iudice' para no responder a la pregunta de si fue él quien dio la orden para que Ghali pudiera entrar en el país. "No debo pronunciarme al respecto", ha esgrimido.

En este contexto, ha insistido en que su estancia en España se debió a "razones humanitarias", recalcando que estaba "a punto de fallecer" y que se solicitó ayuda para "ayudarle a sobrevivir y sortear el Covid".