Sánchez exhibe ante ERC el apoyo económico del Gobierno a Cataluña

Madrid, 17 nov (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho hincapié en la sesión de control celebrada este martes por el Senado en el esfuerzo inversor y el apoyo económico prestado desde el Ejecutivo a Cataluña para paliar la crisis derivada de la pandemia ante las quejas de ERC por su falta de "responsabilidad".

Sánchez ha exhibido una larga retahíla de cifras y porcentajes con los que ha tratado de reflejar el "compromiso" del Gobierno con los catalanes, hasta el punto de que ha agotado en un turno los siete minutos de los que disponía para contestar y replicar a la pregunta formulada por la portavoz de ERC, Mirella Cortès.

Así, se ha referido a las partidas de 1.246,5 millones de euros del fondo sanitario y 337,4 millones del educativo entregados a Cataluña, y ha recalcado que el Gobierno las ha transferido a fondo perdido, a diferencia de lo que hacía el Gobierno del PP, que cobraba intereses a las comunidades en la anterior crisis.

También ha recordado que más de 108.000 empresas catalanas se han beneficiado de los fondos ICO, que 285.000 autónomos han recibido prestaciones extraordinarias y que el monto de la inversión para Cataluña prevista en los presupuestos es inédito en la historia, al llegar a 22.239 millones de euros, un 48 por ciento más de la cantidad actual.

Y como las críticas de Mirella Cortès se han referido también a las deficiencias en la gestión de los ERTES por parte del SEPE, o a la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), Pedro Sánchez le ha recalcado cuántos ciudadanos se han beneficiado de la nueva prestación.

"Estamos de cuerdo en que tenemos que seguir mejorando la gestión del IMV, pero no me dirá que en un tiempo récord este Gobierno ha puesto en pie un nuevo pilar del estado de bienestar y que ya está beneficiando a 800.000 españoles", ha manifestado, no sin antes apuntar que 20.000 de ellos son catalanes.

En suma, y aunque el jefe del Ejecutivo ha admitido que "podemos hacer más" para combatir los efectos perniciosos de la crisis de la covid en la economía y la vida de los ciudadanos, ha asegurado que las medidas adoptadas son "oportunas" para afrontar esta "emergencia sanitaria, económica y social".

Es más, ha aseverado que la movilización de recursos "no tiene parangón en la historia" y ha señalado a su interlocutora que no podrá decir que el Gobierno "no empatice con la preocupación y la angustia social de millones de españoles y españolas" hasta el punto de que "nos ponemos en su piel en cada Consejo de Ministros".

Tampoco ha olvidado el presidente recordar que el Ejecutivo ha respaldado todas las medidas adoptadas contra la pandemia por parte de la Generalitat por "duras y drásticas" que sean y que ya están dando resultados, y ha aprovechado para pedir a ERC su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado que tramita el Parlamento.

Mirella Cortès, quien había abierto su turno denunciando que, mientras el Govern está asumiendo su responsabilidad pese a carecer de recursos económicos suficientes, el Gobierno no lo hace, ha contestado las cifras de Sánchez con una propia, la de los 16.800 millones de euros que "salen de Cataluña cada año para no volver".

Un dinero que, ha enfatizado, necesita la Generalitat para atender a quienes más sufren por esta nueva crisis y que en esta "situación dramática", ha argumentado, se están dando cuenta de que para conseguirlo "en Cataluña necesitamos un Estado, y por eso reclamamos la república catalana".

La portavoz de ERC ha pedido también al presidente un "acto de valentía" que consiste en acabar "con el régimen del 78" y en cuanto a los presupuestos le ha emplazado a recortar gasto en armamento "militar y policial" así como en las "cloacas del Estado" para dárselo a las familias más necesitadas, pymes y autónomos. EFE

