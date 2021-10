Sànchez (Junts) ve ilegal y una "provocación" la detención de Costa en el cuarto aniversario de la DUI

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, ha calificado de ilegal y una "provocación" la detención del exvicepresidente de la Mesa del Parlament, Josep Costa, en el cuarto aniversario de la declaración unilateral de independencia en el Parlament de 2017.

En un mensaje en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press, ha considerado que la detención de Costa no es casual: "Una provocación más y una muestra de su nula voluntad de diálogo. Es una detención ilegal porque no se puede detener a alguien para que declare por un posible delito que no conlleva petición de prisión. ¡Shame! (Vergüenza)".

Desde la cuenta de Twitter de Junts también han añadido que "defender la democracia no es ningún delito", después de que costa haya sido detenido por no presonarse ante el Tribunal Superior de Justica de Cataluña (TSJC) donde estaba citado a declarar.