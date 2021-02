Sánchez llama a reparar heridas y recuperar afectos con Illa como president

Salou (Tarragona), 6 feb (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado este sábado a "reparar heridas" y volver a "despertar los afectos entre Cataluña y España" concentrando el voto de la izquierda en el PSC para dejar atrás la "decadencia" de una "década pérdida".

El líder de los socialistas ha apoyado este sábado al candidato del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, en un mitin en Salou, donde también ha participado el primer secretario del PSC y nuevo ministro de Política Territorial, Miquel Iceta.

Sánchez ha defendido que Illa es el único candidato capaz de promover un cambio en Cataluña que deje atrás la división y la confrontación y de hacerlo "sin revanchas".

“Dejemos atrás las culpas y hablemos de soluciones, soluciones, no más culpas, no más reproches, no más revanchas”, ha exclamado Sánchez, abogando por un horizonte de “vacunación y de recuperación” para Cataluña, y también de “tranquilidad y esperanza”.

Promete Sánchez “un Govern que sepa asumir el momento histórico”, “sin causas perdidas, sin banderas que dividen, ni mártires ni fantasías políticas” frente a unos adversarios que, a su juicio, solo dan "vueltas y vueltas al pasado".

Y ha denunciado el "todos contra Illa" y de los cada vez "más alterados" contrincantes, que, según Sánchez, "ven el cambio muy cerca y por eso están tan desorientados".

El presidente del Gobierno ha llamado a concentrar el voto de la izquierda en una única papeleta, la del PSC, y ha culpado a los independentistas de las elecciones, que se celebran el 14 de febrero porque, ha dicho, no lograron ponerse de acuerdo para elegir a un nuevo president.