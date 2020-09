Sánchez pide a Casado que ataje la corrupción y se aleje del PP de Aznar y Rajoy

Madrid, 16 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este miércoles al líder del PP, Pablo Casado, que acabe con la corrupción de su formación, ponga fin a "30 años del Partido Popular incumpliendo las leyes" y demuestre que la formación que dirige no es la misma que la de José María Aznar y Mariano Rajoy.

Sánchez se ha expresado en estos términos durante la sesión de control del Congreso, en respuesta al líder del PP, Pablo Casado, quien ha reprobado al presidente que su Gobierno sopese la congelación salarial de los funcionarios y le ha preguntado, por tanto, si planea más "recortes".

Sánchez ha contestado: "Los únicos recortes que necesita España es la corrupción del PP".

El líder de los populares ha cuestionado que "los presupuestos que está negociando" el Ejecutivo con "batasunos e independentistas" sean el "escudo social" al que Sánchez y sus ministros apelan para contener las consecuencias económicas y sociales de la pandemia.

El mandatario socialista, por su parte, ha dicho que "toda España sabe" que el PP usó "un delito para tapar otro", es decir, "la 'kitchen' para tapar la 'gürtel'".

Para el presidente del Gobierno, el líder de los populares tiene ante sí la ocasión de "demostrar que su PP no es el PP de Rajoy ni el PP de Aznar".

Le ha instado a "cumplir la ley y a cumplir la Constitución", y por ello, facilite la renovación de instituciones como el Consejo General del Poder Judicial.

"Y ha dicho que no va a pasar ni una. Me gustaría creerle y que pondrá fin a 30 años del PP incumpliendo las leyes y la Constitución. Si quiere demostrar que el PP de Casado no es el PP de Rajoy o el de Aznar, cumpla con la ley y con la Constitución y no bloquee", ha incidido.

Casado ha respondido con la última decisión de la Fiscalía, que ha pedido al Supremo que no admita las querellas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia, y ha recordado que Podemos está siendo investigado por presunta financiación ilegal. También ha recordado el caso de los ERE.

Ha pedido a Sánchez que aclare qué hará si el líder de Podemos y vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, es imputado. "¿Le cesará?", ha preguntado.

Y ha criticado la reciente aprobación en Consejo de Ministros del proyecto de ley de memoria democrática, pues "pretende juzgar lo que pasó hace 80 años".

Sin embargo, en el Gobierno no se hace nada para juzgar la gestión de hace "80 días", la de la pandemia.

Casado ha instado al PSOE a apoyar su propuesta para crear una comisión de investigación sobre la gestión de la cadena de contagios por coronavirus.