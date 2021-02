Sánchez pide unidad a todos los partidos: "La sociedad está exhausta y espera de la política humanidad"

Agradece la labor que han realizado todos sus ministros, y destaca la que están realizado el PSOE y Unidas Podemos en el Congreso

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado este miércoles unidad a todos los partidos del Congreso para afrontar la "recta de salida" de la pandemia, y que renuncien a "envenenar" y destilar "odio" o "desánimos" que "resten fuerzas para superar la crisis. "La sociedad está exhausta y espera de la política humanidad, responsabilidad y generosidad", ha defendido.

Sánchez ha hecho este llamamiento al iniciar y finalizar su comparecencia ante el Pleno del Congreso, donde ha defendido la utilidad del estado de alarma para contener la propagación del virus, y ha pedido no bajar la guardia para no repetir los errores cometidos en las anteriores olas de la pandemia.

"Necesitamos la energía de todos y sobra el odio de cualquiera. Todo es posible desde la unidad y nada se construye desde la división y el rencor", ha afirmado como broche final de su comparecencia, que ha durado en torno a una hora.

"EL GOBIERNO SEGUIRÁ TRABAJANDO"

Así, ha dejado claro que el Gobierno, "con la unidad de todos, o de todos los que quieran contribuir a la acción de gobierno", y con "el concurso de todos los que quieran sumarse", seguirá trabajando "para que España avance y supere el trance".

En este contexto, el jefe del Ejecutivo ha comenzado lamentando que, frente a la unidad que se ha conseguido en Europa o con los agentes sociales, no ha habido consenso entre todas las fuerzas políticas para luchar contra la pandemia. "La unidad no fue la regla en el ámbito político nacional, pese a los esfuerzos desplegados por el Ejecutivo", ha asegurado.

Por ello, ha hecho un llamamiento a la unidad de todo el arco parlamentario, a las fuerzas políticas que respaldan al Gobierno y a las que no, sobre todo porque "tras un año de crisis", con "enormes estragos", la sociedad española "está exhausta" y "espera de la política humanidad, responsabilidad y generosidad".

"La sociedad pide unidad y unidad es lo que vengo a solicitar", ha recalcado, antes de pasar a exponer sus pronósticos sobre la recuperación económica que, a su juicio, "es una esperanza firme" porque "cuenta con los medios económicos que la hacen real y efectiva".

Sánchez también ha aprovechado su intervención para anunciar un nuevo plan de 11.000 millones de euros para "nuevas actuaciones para empresas, pymes y trabajadores autónomos" del turismo, la hostelería y el pequeño comercio, y también para reconocer los errores que se cometieron con una desescalada "demasiado rápida" en verano y una relajación excesiva de las medidas en Navidad, que no se deben repetir.

A este respecto, ha avanzado que cualquier evolución del virus será respondida por el Gobierno, junto a las comunidades autónomas, con un "refuerzo" de las medidas de restricción "y todas las que sean pertinentes", y ha vuelto a reclamar "unidad" para afrontar todos los retos que tienen por delante.

"NO NOS VAMOS A DESVIAR DE NUESTRO OBJETIVOS"

"No nos vamos a desviar de nuestro objetivos ni vamos a permitirnos un exceso de confianza. Hay una hoja de ruta para el Gobierno que se sintetiza en tres conceptos, salud, empleo y protección social, y hemos de seguir trabajando unidos hasta conseguir una incidencia inferior a 25 casos por 100.000 habitantes en 14 días", ha defendido.

Sánchez también ha tenido palabra para los miembros de su Ejecutivo, tras los últimos duros enfrentamientos internos. A todos sus ministros les ha agradecido su labor, y también ha destacado la labor que están realizado el PSOE y Unidas Podemos en el Congreso, donde las diferencias se están plasmando también en la ruptura de la unidad del voto de algunas iniciativas.

Con todo, Sánchez ha retomado su llamamiento a la unidad a todas la fuerzas políticas antes de finalizar, para defender que si bien en 2020 no fue posible, ahora en 2021 es necesario afrontar "unidos la recta final de la recuperación".

"Se lo debemos al conjunto de los ciudadanos. Ellos no tienen en cuenta el voto a la hora de mantener las medidas de higiene o distancia social. Y los sanitarios no atienden al color político para asumir sus obligaciones", ha avisado.

Por ello, ha afirmado que aunque pueden "intercambiar críticas o reproches", hay que procurar que estos "no envenenen la atmósfera social, que no destilen odio y no trasladen desánimo ni resten fuerzas para superar la crisis y afrontar la recuperación".