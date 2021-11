Sánchez: La oposición dibuja una España a su semejanza, triste y en quiebra

Bilbao, 21 nov (EFE).- El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha criticado este domingo en Bilbao que la oposición de derecha "dibuja una España triste, gris, sin ideas y en quiebra, a su imagen y semejanza".

Sánchez resalta la apuesta del Gobierno por el sector de salud de vanguardia

Saber más

Sánchez ha clausurado este domingo en Bilbao el noveno Congreso del PSE-EE, junto al nuevo secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza.

El presidente ha censurado que la oposición "usa cualquier desgracia para atacar al Gobierno" socialista. "España no se merece esta derecha furibunda y tampoco esta derecha furibunda se merece a España", ha añadido.

En cambio, Sánchez ha sostenido que España está dando una "lección" al mundo en la lucha contra la pandemia de covid-19, al demostrar que se puede combatir el virus "con el arma fundamental de la responsabilidad, con mascarillas y vacunación".

Ha apuntado que España está por debajo de la media europea en incidencia de covid gracias a que tiene vacunada a un 89 % de la población mayor de 12 años y que ya se han reincoporado a sus puestos de trabajo el 94 por ciento de los afectados por los ERTE al inicio de la pandemia.

"La sociedad mira con más esperanza al futuro pese al aumento de la incidencia. Hace un año no nos lo creeríamos porque no había vacunas y estábamos con confinamientos perimetrales y no te podías acercar a los padres o amigos y hoy el 89 por ciento está vacunado, cuando la oposición decía que necesitaríamos cuatro años para llegar al 70 por ciento", ha comentado.

También ha contrapuesto la "recuperación lenta, desigual y con mucha corrupción" que lideró el Gobierno del PP tras la crisis financiera de 2008 con la salida "mucho más acelerada" y "justa, que llega a todos los territorios y colectivos sociales", que ha dado su Ejecutivo a la "mayor calamidad en cien años".

Sánchez ha considerado que su gobierno ha dado una respuesta "equitativa y también eficaz" a la crisis provocada por la pandemia, muy diferenciada de la "neoliberal que cronificó las desigualdades en 2008".

"Menos mal que estamos los socialistas al frente de la nave", ha aseverado.

El presidente del Gobierno ha considerado que el presente de España "se escribe con tres palabras: vacunación, recuperación y avances sociales".

Ha señalado que el principal desafío de España es luchar contra la desigualdad generacional, territorial y de las mujeres, además de afrontar con equidad las transiciones ecológica y digital, y ha apostado por una recuperación económica "justa" liderada por los socialdemócratas.

El presidente ha defendido el acuerdo sobre el mecanismo de equidad de las pensiones porque garantiza la revalorización "con un mínimo esfuerzo en la cotización y sin menoscabo de la competitividad" de las empresas.

Lo ha comparado con el factor de sostenibilidad que introdujo el PP en 2013, que rebajaba, según ha dicho, "un veinte por ciento" las pensiones a los futuros jubilados.

"Para ellos blindar las pensiones es horadarlas para que todos tengamos que mirar a los fondos privados de pensiones. Nosotros, de acuerdo con los agentes sociales, -la reforma se pactó con CCOO y UGT pero la patronal no lo suscribió- vamos a llenar la hucha de las pensiones que ellos vaciaron en poco años".

Por otra parte, el presidente ha anunciado que el próximo Consejo de Ministros aprobará destinar 35 millones de euros para reforzar el servicio de atención telefónica a las mujeres víctimas de la violencia de género, el 016.