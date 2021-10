Sánchez promoverá un debate "necesario" sobre la ubicación de instituciones públicas en toda España y no solo en Madrid

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este viernes durante su intervención en el Foro La Toja que va a promover un "debate leal pero sano y necesario sobre la ubicación de instituciones del Estado en todo el país y no solo en la capital de España".

De este modo, el jefe del Ejecutivo se ha reafirmado en la idea que ya planteó el lunes en Santander, cuando señaló que para luchar contra el reto demográfico, no solo es necesario reformar la financiación autonómica sino también apostar por la "desconcentración" de "muchas de esas instituciones públicas que históricamente han estado en Madrid".

Esta propuesta ya recibió el lunes las críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien sentenció que no es más que un nuevo "ataque" a Madrid. Sin embargo, otros presidentes autonómicos, como el valenciano Ximo Puig, llevan tiempo reclamando esta medida.

Por el momento esta estrategia ya se ha comenzado a poner en marcha a pequeña escala en organismos públicos con Renfe, que el pasado mes anunció la creación de nuevos centros de competencias digitales en distintas localidades españolas, fuera de la capital, para descentralizar sus servicios tecnológicos e incentivar la economía de los entornos rurales; un proyecto que permitirá la creación de hasta 400 nuevos puestos de trabajo hasta 2024 en varios municipios de baja densidad demográfica.

Así lo explicó el pasado martes la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, al ser preguntada por el anuncio de Sánchez y las críticas de Díaz Ayuso. De hecho, es ella la encargada de desarrollar esta estrategia, como titular de Política Territorial.

"Todo el mundo tranquilo, la capital de España sigue siendo Madrid, así está contemplado en nuestro esquema institucional y desde luego no es voluntad del Gobierno ningún agravio con la Comunidad autónoma, ni con la ciudad de Madrid", afirmó asimismo Rodríguez respecto a las críticas de Díaz Ayuso.

Fuentes del Ejecutivo explicaron entonces que no está en sus planes realizar grandes traslados de sedes ya existentes en Madrid que supongan un agravio a los trabajadores públicos destinados en ellas, sino más bien repartir por los diferentes territorios los nuevos organismos que se creen.

No obstante, en su intervención de este viernes, el presidente no ha ofrecido más detalles del plan, y simplemente ha garantizado la disposición del Gobierno "para abrir un debate leal pero sano y necesario sobre la ubicación de instituciones del Estado en todo el país y no solo en la capital de España". "Es muy importante avanzar en cohesión territorial, garantizar oportunidades y bienestar", ha defendido.