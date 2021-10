Sánchez recalca que "siempre" que gobierna la izquierda hay abucheos y Casado señala: "El 12-O oyó lo que dice la calle"

El líder del PP cree que "esto va a acabar mal" y habrá que "volver a rescatar España" y Sánchez proclama que no están "en bancarrota"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha subrayado este miércoles que el 12 de octubre el presidente del Gobierno pudo escuchar "lo que dice la calle" de él, en alusión a los abucheos y gritos de dimisión que recibió durante el desfile. Sin embargo, Pedro Sánchez ha resaltado que "siempre" que gobierna la izquierda en España hay "abucheos" e "insultos" y ha criticado que el PP y Vox entiendan así la "convivencia y el respeto al orden constitucional".

Este cruce de reproches en la sesión de control del Congreso se ha producido un día después de que Sánchez fuera recibido con sonoros abucheos y gritos de "dimisión" al inicio y al final del desfile que se celebró en el centro de Madrid por el Día de la Fiesta Nacional, pese a la distancia que separaba al público de las tribunas presidenciales y su tardía llegada, casi a la vez que el coche oficial de los Reyes.

"Ayer escuchó lo que dice la calle de usted", ha espetado Casado a Sánchez en el Pleno de la Cámara, para subrayar que el PP considera que el presidente del Gobierno es "una catástrofe" y debería "arrimar el hombro" y no llevar al país al "barranco".

Es más, Casado ha afirmado que el "sanchismo es radicalidad y sectarismo" y ha subrayado que así se refleja en la ponencia que llevará este fin de semana al congreso del PSOE a Valencia al rechazar pactos con el centroderecha o la "vieja socialdemocracia". A su entender, Sánchez debería "reflexionar" sobre los "cordones sanitarios y sus ataques a las instituciones".

Ante esas manifestaciones, el jefe del Ejecutivo ha resaltado que "siempre que gobierna la izquierda hay abucheos" y "hay insultos a los presidentes de izquierda". "Eso es como ustedes y la ultraderecha entienden la convivencia y el respeto al orden constitucional", ha enfatizado.

RIRIRRAFE TAMBIÉN POR LA ECONOMÍA

El rifirrafe parlamentario se ha extendido también a la economía. Casado ha acusado a Sánchez de presentar unos Presupuestos "ruinosos, falsos y que nacen muertos", algo que, a su entender, confirma tanto el Instituto Nacional de Estadística (INE) como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En este punto, ha afirmado que Sánchez "miente en todas sus previsiones" y "vende brotes verdes cuando el desempleo duplica la media europea", "debe 400.000 millones al Banco Central Europeo" y "no es capaz de ejecutar ni el 4% de fondos en todo un año".

"Esto va a acabar mal por su culpa. Le pasará como a Zapatero y el PP tendrá que volver a rescatar a España por tercera vez", ha enfatizado, para emplazar al Gobierno a hacer reformas en vez de "seguir despilfarrando con fines electorales". Según ha añadido, el PP no es "catastrofista" sino que piensa que Sánchez es una "catástrofe para España".

SÁNCHEZ: "LE PIDO QUE NO HAGA DECLARACIONES FALSAS"

Sánchez, que ha echado en cara al jefe de la oposición que no haga intervenciones "ponderadas", ha subrayado que un dirigente público debe "medir" sus discursos aunque haga una oposición "dura y contundente". "Pero no hacer declaraciones contrarias al interés de España y los españoles", ha censurado.

Y ha resaltado que, dado que Casado "no rectifica" sino que "persevera" --después de que hace unos días asegurara que España "se encamina a la quiebra" y está abocada "al rescate"--, se veía "obligado a corregirle públicamente" porque "España no está en bancarrota".

Así, Sánchez ha subrayado que España crece y crea empleo, con niveles "previos a la pandemia", y hay una prima de riesgo "baja". "No sé donde le llevará su oposición, pero le pido que haga declaraciones que además de ser falsas e insultan la inteligencia de los españoles, contravienen el interés de España y de los españoles", ha solicitado a Casado.

El presidente de los 'populares' le ha respondido entonces asegurando que el jefe del Ejecutivo "confunde la imagen de España con la imagen de su Gobierno" que, a su entender, "no puede ser peor".

SÁNCHEZ DICE QUE QUIERE CUMPLIR EL 42,6% DE SU PROGRAMA EN 2021

Casado ha preguntado a Sánchez si miente a Bruselas, a los españoles o "a todos". "¿Va a cumplir usted alguna de sus promesas electorales?", ha preguntado. El presidente del Gobierno ha contestado que quiere llegar al 42,6% de cumplimiento de su programa electoral y acuerdo de investidura al finalizar el año.

Además, Pedro Sánchez ha sacado pecho en el Pleno Congreso de cumplir su promesa de subir el Salario Mínimo Interprofesional y de revalorizar las pensiones conforme al IPC, recriminando al PP que "vote en contra de esa justa demanda de los jubilados". También ha presumido de aumentar la dotación de becas en España y crear un ingreso mínimo vital.

Sin embargo, Casado ha afirmado que Sánchez es presidente del Gobierno "por incumplir todas sus promesas". Es más, ha recordado que en su día prometió no pactar "con Podemos, Bildu y los separatistas" y ahora vuelve a acordar con ellos para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.

También le ha echado en cara su promesa de construir 20.000 viviendas y que no haya hecho "ni una" sino que vaya a traer una "ley chavista" de Vivienda con la que "se va a cargar el mercado de alquiler".

De la misma manera, le ha acusado de no cumplir sus promesas de abaratar la luz, no subir impuestos, "no dejar a nadie atrás" y crear empleo para jóvenes. Sobre este punto, ha criticado que "compre su voto con bonos peronistas para comprar videojuegos y cómics", en alusión al bono joven cultural de 400 euros que prepara el Gobierno cuando se cumplen 18 años.