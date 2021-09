Sánchez rechaza la reforma del CGPJ tras volver a pedirlo Bruselas y reprocha al PP la falta de apoyo a su propuesta

NUEVA YORK, 22 (De la enviada especial de Europa Press, Ana Fernández Vila)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a rechazar este miércoles la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para que sean los jueces los que elijan a una parte de los vocales, después de que lo haya pedido de nuevo la Comisión Europea; una reforma que el PP pone como condición para acordar ya la renovación del órgano, que lleva casi tres años con su mandato caducado.

A este respecto, Sánchez ha reprochado al PP que en el Congreso ha quedado patente, en la votación que se produjo este martes, que su propuesta no cuenta con los apoyos necesarios, y ha vuelto ha denunciar la "insumisión constitucional" del partido de Pablo Casado.

"Ayer una vez más el Congreso demostró con una votación que no hay mayoría parlamentaria que esté alineada con las tesis del PP", ha asegurado durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Nueva York con motivo de su intervención en el 76º periodo de sesiones de Naciones Unidas, al ser preguntado por la nueva petición de Bruselas, que también ha vuelto a urgir a los partidos en España a que lleguen un acuerdo para renovar el CGPJ con la legislación vigente.

A este respecto, Sánchez ha aprovechado para avisar al PP de que "no puede haber dos Constituciones". "Solo hay una, la que mandata a la renovación de una serie de órganos fundamentales para el correcto funcionamiento de la democracia, cada cinco años. No hay dos Constituciones, no está la de España por un lado y la del PP por otro", ha advertido.

"Estamos viendo al PP en clara insumisión constitucional. Lo que pido es sentido de Estado, que se cumpla la Constitución y que renovemos el Consejo General del Poder Judicial. Es muy importante en este momento que los ciudadanos vean que sus instituciones salen reforzadas en un momento en que superamos la pandemia con éxito y de recuperación económica. No podemos mantener el bloqueo del órgano de gobierno de los jueces", ha recalcado.