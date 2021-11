Sánchez reprocha a Abascal que no aclare si se ha vacunado contra el Covid y que "niegue" la aportación científica

El líder de Vox le afea que pregunte por datos sanitarios: "Yo le veo a usted más delgado y con mala cara, igual tiene una enfermedad"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este miércoles al líder de Vox, Santiago Abascal, de negar la aportación de la ciencia a la lucha contra el Covid-19 por haber rechazado revelar si ha recibido la vacuna contra el virus; a lo que Abascal ha respondido reprochándole que pregunte por datos sobre salud privados.

En una entrevista en EsRadio, Abascal rechazó expresamente desvelar si se ha vacunado contra el coronavirus y defendió la libertad de los ciudadanos a elegir su opción libremente, sin estar además obligados a presentar el certificado de vacunación para entrar en determinados lugares o acceder a algunos servicios. "No voy a contestar a esa pregunta", dijo tajante.

Sánchez ha recordado este miércoles aquel episodio durante el debate europeo en el Congreso. "Niega la evidencia del cambio climático como niega la aportación de la ciencia a la Covid", ha afeado el jefe del Ejecutivo sorprendido de que Abascal dejara en el aire la respuesta cuando suele ser "una persona muy asertiva".

Esta acusación ha llevado al presidente de Vox a acusarle de haber incumplido "una regla básica de educación" por preguntar a alguien por su salud en público y cree que demuestra que el jefe del Ejecutivo está "dispuesto a superar cualquier tipo de límite".

"Yo a usted le veo demasiado delgado, incluso con mala cara, no sé si tiene alguna enfermedad infecto contagiosa pero no me tiene que dar cuenta y deseo que se reponga", ha replicado a Sánchez avisándole de que ha hecho contra él lo mismo que hace contra los españoles "pisoteando sus derechos y libertades".

El presidente del Gobierno ha insistido en preguntar a Abascal por qué no ha hecho como otros líderes políticos compartiendo fotografías del momento de su vacunación y ha defendido que su obligación es "dar ejemplo y trasladar seguridad, serenidad y garantías".

"Yo simplemente pregunto por qué no hace eso, señor Abascal", ha insistido ironizando a continuación con el hecho de que su "agresividad" evidencia un "alto nivel de testosterona" y que está "en plena forma".

"PELIGRO PARA LOS DEMÁS"

También ha aludido al asunto el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien se ha mostrado seguro de que Abascal sí se ha vacunado contra el Covid-19 pero persigue "cuatro votos en base a esa patraña". Y ve esta postura similar a las que mantiene respecto al servicio militar o los chiringuitos: "Hace ver que hizo la mili y no la hizo, hace ver que los chiringuitos son malos y vivió de uno".

Por su parte, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha celebrado la felicitación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a España por el proceso de vacunación y ha avisado a Abascal que, si no se ha vacunado, "puede ser un peligro" para los demás.

Mientras, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha aprovechado para revelar que ella se puso la vacuna contra el virus estando embarazada y ha animado al resto de ciudadanos a seguir las indicaciones de los profesionales sanitarios. "Los políticos tenemos también que contribuir a esto", ha reivindicado.