Sánchez reprocha a Junts que le culpe de lo que hace el Govern, como el fracaso del Prat: "No se lo cree ni usted"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reprochado este martes a Junts que trate de responsabilizar siempre a otros actores de los errores que se comenten en Cataluña, como por ejemplo, el fracaso del plan para la ampliación del Prat, que el Ejecutivo paralizó después de que ERC, en la presidencia de la Generalitat, cuestionara el proyecto.

"¿Dice que el Gobierno no invierte en el Prat porque el Gobierno no quiere? ¿Y el gobierno catalán, sí? Eso no se lo cree ni usted", ha sentenciado Sánchez durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, en respuesta a las crítica del portavoz de Junts, Josep Lluis Cleries.

El senador catalán ha aprovechado su intervención para trasladarle a Sánchez la disposición de su partido a negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero después de avisarle de que serán "exigentes" y denunciar que en años anteriores el Estado ha "engañado" a Cataluña en materia de inversiones. "Nos engañan cada año pero ahora, eso sí, con diálogo", ha apostillado.

Cleries se ha referido así a ese plan frustrado para ampliar el Prat, y ha acusado al Gobierno de Sánchez de haber cancelado el proyecto de forma "unilateral". "Son los responsables de impedir que el Prat se convierta en un Hub", ha asegurado.

El presidente ha rechazado esta lectura, y ha lamentado que cuando se trata del nacionalismo catalán, siempre "parece que todas las responsabilidades son de otros actores. En todo caso, ha celebrado la disposición de Junts de negociar las cuentas públicas para 2022, y ha garantizado que se dan las condiciones y el contexto para que las apoyen.

De este modo, ha rechazado que cuestiones como la detención del expresidente de Carles Puigdemont en Cerdeña o las causas en el Tribunal de Cuentas contra organizadores del Procés formen parte del contexto de la negociación de los Presupuestos, tal y como ha señalado Cleries. "Ese es su contexto", ha respondido Sánchez.