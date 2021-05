Sánchez saca pecho de la socialdemocracia en Europa y su homólogo griego reivindica al centro-derecha

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está convencido de que "los socialdemocrátas van a tener cada vez más presencia en el futuro" porque la pandemia del coronavirus les ha "dado la razón", en la medida en que se ha demostrado, a su juicio, que lo que hace falta para enfrentar este tipo de crisis es más estado del bienestar, entre otras cosas.

Así lo ha asegurado durante el Delphi Economic Forum en el que ha participado este lunes en Atenas (Grecia), junto al primer ministro de la República Helénica, Kiriakos Mitsotakis, al ser preguntados ambos sobre el futuro de los partidos clásicos.

"Creo que esta crisis le da la razón a los socialdemócratas. Cuando hablamos de solidaridad entre generaciones, de cambio climático, se está hablando de socialdemocracia, así la entiendo yo, cuando hablamos de la necesidad de que haya un estado del bienestar fuerte, robusto, obviamente estamos hablando de los cimientos de la socialdemocracia", ha defendido.

En este sentido, ha asegurado que Europa es lo que es hoy "gracias al enfoque de esta visión socialdemócrata". "Creo que los socialdemócratas obviamente van a tener cada vez más presencia en el futuro", ha manifestado.

Sánchez también ha explicado que su vocación política surgió precisamente cuando tenía 14 años y vio que el Gobierno socialista de Felipe González "hizo posible que España se uniese a la Unión Europea", en contraste con los 40 años de "injusta dictadura" que habían sufrido sus abuelos, que no sabían "ni leer ni escribir". "Me di cuenta de que el PSOE era un partido que fue capaz de modernizar España", ha reivindicado.

Por su parte, Mitsotakis ha resaltado que en Grecia el centro-derecha fue el único que sobrevivió al "terremoto político" que provocó la crisis financiera de 2008 y si lo ha hecho ha sido también porque "ha sabido evolucionar con menos ideología".

EL LÍDER GRIEGO DEFIENDE QUE EL ESTADO DEBE SER EFICAZ

El líder conservador ha defendido que lo que importa en la actualidad no es si el Estado es más o menos grande sino que "sea eficaz y eficiente" y ha ironizado con el hecho de que precisamente haya sido un Gobierno de centro-derecha "el que haya gastado más que nunca para mantener la economía funcionando". "Había que hacerlo y se hizo", ha recalcado.

En la actualidad, hay "elemento muy importante que tiene que ver con la reducción de la desigualdad y con la creación de un capitalismo más incluyente", ha aseverado Mitsotakis, para quien "esa visión puede ser igual de compatible con la socialdemocracia que con los partidos de centro-derecha".

"A lo mejor los métodos o las recetas son diferentes pero nadie puede cuestionar la necesidad de evolucionar hacia una sociedad menos injusta y con menos desigualdades", ha recalcado.

Asimismo, ha reconocido que en el contexto actual puede ser complicado atraer "talento a la política" pero ha animado a todos aquellos que crean que pueden hacer algo para cambiar el mundo a que den un paso al frente. Esto fue lo que le motivó a él, ha explicado el primer ministro griego, cuyo padre también ocupó el cargo y quien inicialmente no tenía pensado entrar en política.

"No es una labor fácil", ha reconocido, subrayando que no existen "garantías de éxito" pero que tampoco se puede entrar en política "de forma cínica pensando que las cosas no van a cambiar". "Mejor quédate en cada o dedícate", ha recomendado.

CERTIFICADO VERDE DIGITAL

Los dos jefes de Gobierno han reiterado su apoyo a la adopción antes de finales de junio del nuevo certificado verde digital con vistas a facilitar la movilidad de los ciudadanos europeos de cara al verano. "Nos va a facilitar mucho la vida porque no vamos a tener que llegar a acuerdos bilaterales", ha resaltado Mitsotakis.

"Este certificado mejorará nuestra coordinación y cooperación frente al virus, es un paso adelante muy importante", ha resaltado por su parte Sánchez, recordando la falta de información que había al inicio de la pandemia.

Asimismo, ha resaltado que el certificado permitirá evitar cuarentenas y restricciones innecesarias tanto en los países de destino como al regreso y ha defendido la importancia de la "unidad" de los socios europeos también en lo que se refiere a las restricciones frente a terceros países.

Por otra parte, el presidente del Gobierno ha aprovechado para defender que Barcelona sería "sede estupenda" de la futura Agencia Europea para las Emergencias Sanitarias, para la que la ciudad condal ya se ha presentado como candidata pero cuya creación está aún en fase embrionaria.

Además, ambos mandatarios han coincidido en que la propuesta de Estados Unidos de suspender temporalmente las patentes de las vacunas contra la COVID-19 no es suficiente. Solo esto "no va a servir para ampliar el sumnistro, pero sería un incentivo adicional para que se acelerara la producción internacional", ha comentado Mitsotakis.

"Tendríamos que pedir a Estados Unidos que exporte las vacunas que no está utilizando", ha subrayado por su parte Sánchez, que apuesta por una transferencia del conocimiento y la tecnología así como por acelerar la distribución de las vacunas en todo el mundo.