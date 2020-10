Sánchez señala que un "no" de Casado contribuye a su entendimiento

Madrid, 21 oct (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado por segunda vez al líder de la oposición, Pablo Casado, el no del Partido Popular a la moción de censura de Vox, un rechazo que contribuiría al "entendimiento" que pide la sociedad.

Sánchez pide formalmente a Casado que vote no y "corte con la ultraderecha"

Sánchez ha pedido el no de Casado si ve en el PSOE un adversario y no un enemigo, como el presidente del Gobierno considera a los 'populares', en su segunda réplica al candidato de Vox, Santiago Abascal.

El presidente del Gobierno ha reclamado al del PP que encaucen sus diferencias “con respeto” y “de espaldas al estruendo que provoca la furia y el odio de la ultraderecha”.

Y ha defendido que España necesita una “derecha tan conservadora como quiera”, pero “comprometida con la convivencia, la constitución y el correcto funcionamiento de las instituciones”.

El Partido Popular ha reiterado que no apoya una moción de censura que considera "inútil" y un "triunfo" para Sánchez pero no ha votado si mañana votará no o abstención.