Sánchez, sobre si cree que Susana Díaz debe dimitir: "La democracia ha hablado y ha apuntado renovación y unidad"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este lunes que el PSOE de Andalucía debe atender el camino de "renovación" y "unidad" que han señalado los resultados de las primarias a la Junta, con la holgada victoria del alcalde de Sevilla, Juan Espadas, frente a la todavía líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz.

En rueda de prensa tras la cumbre de la OTAN en Bruselas, Sánchez no se ha querido pronunciar sobre si cree que Díaz debe dimitir ya y no aguantar en su cargo hasta que se celebre el Congreso del PSOE-A, previsto para diciembre, al ser preguntado al respecto. No obstante, sí ha apostado por la "renovación".

"La democracia ayer habló. Ha apuntado renovación y unidad, y ese es el camino que tenemos que continuar", ha zanjado el también secretario general del PSOE, quien este domingo ya felicitó personalmente a Espadas por teléfono poco después de conocer los resultados.

Las palabras de Sánchez llegan después además de que el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, haya asegurado este lunes tras la reunión de la Ejecutiva Federal que la militancia ha dejado "claro" que a quien le corresponde ahora el liderazgo del partido en Andalucía es a Espadas.

"Es la militancia la que da y quita liderazgos en el PSOE", ha afirmado Ábalos en su comparecencia en Ferraz, dando así por finiquitado el mandato de Díaz, aunque quiera seguir en el cargo hasta el Congreso de la federación andaluza.

Es más, ha asegurado que el hecho de que no dimita es "irrelevante" y no va a suponer "ningún problema de orden interno que tengan que resolver", porque la victoria de Espadas ha sido "rotunda", y ahora "todos" tienen la "obligación" de ayudarle, poniéndose "detrás" y al servicio de su nuevo proyecto para la nueva etapa.