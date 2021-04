Sánchez traslada a su Ejecutiva que en Madrid hay partido y que España será el país europeo más rápido en vacunar

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado hoy a la Permanente de la Ejecutiva de su partido, que se ha reunido esta mañana, que España será el país europeo más rápido en vacunar a la población y que en las elecciones a la comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo hay que apretar, pero 'hay partido'.

La reunión de esta mañana no ha sido muy larga, dado que el presidente del Gobierno tenía a primera hora una intervención en el Foro organizado por El Español 'Wake up Spain' y, después de la Ejecutiva, presidía en Moncloa una reunión de trabajo con la Junta de Gobierno de la American Chamber of Commerce in Spain, junto con la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.

Durante el encuentro con sus colegas de la dirección del PSOE, Pedro Sánchez se ha mostrado muy optimista en cuanto a lograr el objetivo que se ha marcado de tener vacunada para septiembre al 70 por ciento de la población española.

Según las fuentes consultadas, ha precisado que, sin contar con la vacuna de AstraZéneca, van a llegar a España desde ahora hasta septiembre, 70 millones de dosis de vacunas. La próxima, además de las que ya se están dispensando --Pfizer, Moderna y AstraZéneca-- será la de Jansen y muy pronto, ha asegurado, estará también disponible la de Curevac, la vacuna desarrollada por Alemania.

También ha apostado por preservar la unidad europea en la compra de las vacunas, tras la negociación emprendida por algunos países como Alemania o la Comunidad de Madrid, para comprar la vacuna rusa Sputnik. De esta última ha afirmado que ni siquiera está claro que la Agencia Europea del Medicamento la apruebe.

Pedro Sánchez ha explicado que ahora está centrado en que la población sea vacunada lo más pronto posible y en la recuperación económica. Ha destacado, en este sentido, que la capacidad de vacunación que se está desarrollando en este momento no la tiene ningún país del mundo, con un ritmo de vacunación del 1,7 por ciento al día frente al ritmo del 1 por ciento diario que ha llevado a cabo el Reino Unido.

Fuentes socialistas apuntan a que pronto se podrá llegar a una velocidad de unos dos millones y medio de personas vacunadas a la semana, con el fin de cumplir el objetivo marcado por el Ejecutivo de llegar a 33 millones de españoles vacunados a finales de agosto.

El jefe del Ejecutivo ha trasladado a sus compañeros de partido que la derecha ha fiado todo a que no sería posible la vacunación a ese ritmo, es decir, que lo ha fiado todo a la desgracia, según han apuntado algunas fuentes, pero cree que con la vacunación masiva la situación puede darse la vuelta.

Sin embargo, las fuentes consultadas no creen que de tiempo a que la vacunación haya alcanzado cotas muy elevadas antes de que se celebren las elecciones de Madrid el próximo 4 de mayo, a pesar de imprimir un ritmo de vacunación tan rápido porque faltan menos de cuatro semanas para los comicios.

Pero Pedro Sánchez ha asegurado a los suyos que en estos comicios "hay partido" y les ha pedido que aprieten, aunque ha manifestado que él está centrado en la campaña electoral de la comunidad y en vender las actuaciones y propuestas en positivo.

Las fuentes socialistas consultadas por Europa Press han asegurado que el mayor elemento de incertidumbre es si Ciudadanos logra entrar o no en la Asamblea de Madrid. Si no lo consigue, aseguran, el PSOE tiene muchas posibilidades de gobernar porque la cosa va a estar "muy justa". En cualquier caso, estas fuentes añaden que si el partido naranja saliera del parlamento regional, sería un hecho sin precedentes en la democracia española porque pasaría de tener 27 escaños a cero.