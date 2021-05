Sánchez valorará los indultos del procés pensando en la concordia, no la venganza

Bruselas, 25 may (EFE).- El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este martes que para decidir si el Ejecutivo indultará o no a los dirigentes del procés catalán tendrá en cuenta valores constitucionales como los de la "concordia, el diálogo y el entendimiento", pero no la "venganza" ni la revancha.

Sánchez se ha referido a la decisión que ha de adoptar el Ejecutivo en relación con esos indultos en la conferencia de prensa que ha ofrecido en Bruselas al término de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo.

El jefe del Ejecutivo ha subrayado que la decisión se adoptará cuando proceda, pero ha insistido en que tiene muy claros los principios en los que va a fundamentar su decisión.