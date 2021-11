Santos Cerdán: "El PSOE construye el futuro de España frente un PP que lo descose"

PALMA, 28 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha afirmado este domingo en Inca, Mallorca, en el XIV Congreso del PSIB-PSOE, que los socialistas "están en construir el futuro de España frente a un PP que lo descose".

Según ha expresado Santos Cerdán, los socialistas "están centrados en ganarse el presente mirando al futuro porque el futuro de España se construye con las palabras: superación, recuperación y avances sociales". "Estamos", ha continuado diciendo, "en los Fondos Europeos y en los PGE más sociales y transformadores de la historia".

"Con la fuerza y fortaleza de nuestra unión, ni podemos ni debemos ni vamos a dejar a esta derecha reventar nuestra autoestima como país, ganada a pulso, con el esfuerzo de todos los españoles", ha enfatizado.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

En su intervención en la clausura del XIV Congreso del PSIB-PSOE, Cerdán se ha referido también a los PGE, destacando que las Cuentas se han aprobado con "una amplia mayoría parlamentaria" de "11 partidos políticas".

Al respecto, ha defendido que se trata de unos Presupuestos que "mantienen la protección social y amplían la cohesión territorial", "un nuevo avance al que, una vez más, la derecha antipatriota ha dado la espalda". Una derecha "que descose España, que enfrenta a unos ciudadanos contra otros, que le queda grande España, le sobra medio territorio y toda la izquierda, le sobra país y gente tolerante", ha criticado el dirigente socialista, a la vez que ha lamentado que "no asumen que España es mucho más grande, más abierta y diversa".

REFORMA DE LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA

Asimismo, ha acusado al PP de "ejercer de pirómano" por haberse manifestarse este pasado sábado "junto a Vox" en contra de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley mordaza'. Y, ha refrescado la memoria de los 'populares' con datos porque "ya vale de mentiras", ha hecho hincapié.

"Hemos dotado a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de más medios", ha asegurado Santos Cerdán, quien ha censurado que, con el PP "se perdieron 13.000 efectivos".

Además, el secretario de organización del PSOE ha añadido que, con el Gobierno de Pedro Sánchez, "los socialistas han creado 10.000 plazas nuevas de Policía Nacional y Guardia Civil, se han invertido 600 millones en infraestructuras y en 2020 se subió su salario un 21,5%".

Para Santos Cerdán, la reforma se hace "con un doble objetivo: proteger los derechos y libertades de la ciudadanía, y a la vez, ofrecer seguridad a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones".

CRÍTICAS A LA DERECHA "POR NO ESTAR A LA ALTURA DE ESPAÑA"

Así, para el secretario de organización del PSOE, la derecha y la ultraderecha "no están a la altura" y "no entienden España".

"Son una derecha condenada una y otra vez por corrupción", ha enfatizado el dirigente socialista, quien tiene claro que "una derecha así es un peligro para el futuro de España".

"Casado hoy es un dirigente desnortado en una casa llena de líos. Una derecha así no puede aspirar a gobernar, carente como está de proyecto político para los españoles", ha zanjado.

DEFENSA DE LA SOCIALDEMOCRACIA

"Nosotros, a lo nuestro", ha reiterado Cerdán. "Somos conscientes del valor de la política como la mayor herramienta transformadora de la realidad" porque solo hay dos modelos, "el del sálvese quien pueda del PP, sobre todo los que más pueden, y el modelo socialdemócrata, donde la equidad social enriquece todas las decisiones".

"No nos dejemos engañar. No dejemos que sigan intentándolo. La política importa y no, todos no somos iguales", ha sentenciado el secretario de organización del PSOE.