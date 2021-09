Sarkozy avisa que el separatismo no es solo problema de España y pide a la UE combatirlo si no quiere pagar un "precio"

"Solo hay una España unida, con una capital que es Madrid y un Rey que representa la unidad de España, y esto no puede cambiar", afirma

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El expresidente de Francia Nicolás Sarkozy ha advertido este miércoles de que el separatismo no es solo un "problema" que afecta a España y ha pedido a la Unión Europea combatirlo si no quiere pagar el "precio" de la "desunión y la desagregación" en más países europeos.

Así se ha pronunciado en su intervención en la Convención Nacional del PP que celebra en Madrid su tercera jornada, en la que ha expresado su apoyo al líder del PP, Pablo Casado. De hecho, ha revelado que la primera vez que lo vio en el Elíseo hace once años le dijo que algún día sería presidente del Gobierno.

Sarkozy ha afirmado que "el separatismo no es simplemente un problema de España" porque si se produjera su desunión, "sería toda Europa la que podría pagar este precio". Así, ha avisado que esa "desunión" y "desagregación" llevaría a "ejemplos pequeños" en Francia, Bélgica y otros países.

"Para mí esto queda claro. Solamente hay una España, una España unida, una España que tiene una capital que es Madrid y una Corona con un Rey que representa la unidad de España. Y esto no puede cambiar nunca", ha proclamado, cosechando un fuerte aplauso del auditorio.

El expresidente francés ha afirmado que para él ser europeo es estar a favor de las reformas y "no del inmovilismo". A su entender, la UE "se muere" si se instala en el inmovilismo. Tras definirse de "derechas", ha precisado que eso no quiere decir que sea "conservador" porque está a favor del movimiento y la toma de iniciativas, así como de "la pasión del debate político".

Además, ha reflexionado que si los populistas "tienen talento" entre los votantes es porque los partidos tradicionales no han dicho "nada". "Por eso los que no tienen nada que decir, lo dicen con esta fuerza. Pero el problema viene de nosotros antes, no de ellos", ha manifestado.

SU ACTUACIÓN CONTRA ETA

Tras asegurar que "siempre" ha querido a España, Sarkozy ha recordado que cuando llegó al Ministerio del Interior en Francia le decían que ETA es "un problema de España" y que no había que "ocuparse demasiado de esto".

Sin embargo, ha indicado que él tenía claro que Francia tenía que estar "al lado de la democracia española y punto" porque ETA "ha sido la organización terrorista que ha matado a más personas en Europa". "Yo nunca he cambiado mi política", ha apostillado, para asegurar que cuando Francia fue "firme" contra ETA, los españoles "pudieron hacer lo necesario para zanjar definitivamente el problema".