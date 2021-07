El secretario de Estado para la UE aborda con Feijóo los dosieres europeos con mayor impacto en Galicia

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-Barba, ha visitado Galicia este viernes para abordar junto con el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, los dosieres europeos con mayor impacto en la Comunidad Autónoma, además de asistir a la Agencia Europea de Control de la Pesca.

Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, durante la reunión con el presidente de Galicia se han tratado temas como la respuesta económica y sanitaria de la Unión Europea a la crisis causada por la pandemia, la cooperación trasfronteriza con Portugal, y la participación de las autonomías en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, entre otros puntos.

En este sentido, tanto el secretario de Estado como Feijóo han coincidido en la "importancia" de la colaboración entre las diferentes administraciones "para aprovechar la oportunidad" que prometen los fondos 'Next Generation'.

Asimismo, Galicia, que es "líder" economía azul, según han destacado, "se involucrará" en la Conferencia sobre el Futuro de Europa en este aspecto.

Respecto al acto de celebración del Día de Europa, que ha tenido lugar en el pazo de Quiñones de León (Vigo) este jueves, González-Barba ha participado junto al director de la Agencia, Pascal Savouret, la consejera del mar, Rosa Quintana, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Posteriormente, el secretario de Estado para la UE González-Barba ha visitado la Agencia Europea de Control de la Pesca, la institución de la UE encargada del cumplimiento de la Política Pesquera Común cuya sede está en Vigo.

El SEUE mostró el compromiso de España con la lucha contra la pesca INDNR -- ilegal, no declarada y no reglamentada--, ya que supone una amenaza para la sostenibilidad, la biodiversidad y la competencia justa. "Como país con vocación atlántica y mediterránea, el desarrollo de la economía azul representa un reto y una oportunidad para toda España y, en particular, para Galicia, en ámbitos como la pesca, el turismo o las energías renovables", ha destacado Exteriores.

González-Barba también tuvo la oportunidad de visitar el Parlamento de Galicia siendo recibido por su presidente y dialogando con los representantes de los grupos parlamentarios. El secretario de Estado abordó, junto con los diputados autonómicos, la respuesta comunitaria a la crisis provocada por el Covid19 y la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Finalmente, durante el viaje González-Barba ha sido recibido por los alcaldes de Vigo, Abel Caballero, y Santiago de Compostela, Xosé Sánchez Bugallo.