Un segundo referéndum sobre el "brexit" favorecería la permanencia en la UE

Hay evidencia "más que suficiente" de que un segundo referéndum sobre el "brexit", la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), revocaría el resultado de la primera votación, indicó en un informe publicado hoy sir John Curtice, el hombre que predijo el resultado de las últimas cuatro elecciones parlamentarias británicas.

El estudio, difundido por el grupo de investigación "The UK in a Changing Europe" (El Reino Unido en una Europa cambiante), recalcó que la mayoría de los votantes no ha cambiado de opinión con respecto a su voto, pero que la opinión general ante el "brexit" es mucho más pesimista.

Pero el investigador señaló que la ventaja del voto a favor de la permanencia en la Unión Europea (UE) se explica en la opinión de aquellas personas que no votaron en el primer referéndum el 23 de junio de 2016.

Además, el análisis evidencia que la mayoría de los británicos (52 %) considera que el Reino Unido no saldrá de la UE con un buen acuerdo, frente a un 37 % en febrero de 2017.

Asimismo, el porcentaje de votantes británicos que opina que el Gobierno podrá llegar a un acuerdo favorecedor para el país descendió de un 33 % a un 19 % en el último año.

Curtice considera que el país sigue "profundamente dividido" y destacó que, "al menos en este momento, parece que el resultado de un segundo referéndum dependería de quién decida ir al colegio electoral en el mismo día de la votación".

Dentro de un año, el Reino Unido saldrá de la UE, casi tres años después de que los británicos votasen en un referéndum -celebrado el 23 de junio de 2016- a favor de salir del bloque europeo, al que se unió en 1973.