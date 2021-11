Seis partidos abandonan el pleno del Congreso para no asistir a la renovación del TC

Madrid, 11 nov (EFE).- Seis partidos políticos, ERC, JxCat, PDeCat, la CUP, EH-Bildu y BNG han abandonado este jueves el hemiciclo del Congreso en signo de protesta ante el debate de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas y sobre todo por la elección de Enrique Arnaldo por su colaboración con FAES y por aparecer en los sumarios de Palma Arena y Lezo.

Estos partidos políticos han decidido hacer este plante minutos antes de que comenzara el debate en el que se aprobará con toda probabilidad los nombramientos del Defensor del Pueblo, del Tribunal de Cuentas y de los cuatro magistrados del Constitucional.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha señalado que han salido "en modo protesta para no avalar una infamia" y ha afirmado que la mejor manera de no reconocer algo es no participar en ello y denunciar que "esta coalición de Gobierno está dando entrada de forma vergonzosa a personajes terriblemente reaccionarios".

ERC, PNV, EH Bildu, PDeCat, CUP, JxCat, BNG y Más País no votarán a los magistrados ni del Tribunal Constitucional ni del Tribunal de Cuentas.

Ciudadanos y Vox tampoco apoyarán a ninguno de los candidatos pactados por el PSOE y el PP.

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, también ha coincidido con Rufián en que "estamos ante un ejemplo bochornoso y muy evidente del reparto de poder de esa alternancia del bipartidismo, alejado de cualquier parámetro democrático".