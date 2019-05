El senador de EE.UU. Marco Rubio alerta del impacto en la niñez de la crisis de Venezuela

El senador estadounidense republicano Marco Rubio expresó este jueves su preocupación ante las consecuencias que la crisis de Venezuela pueda tener para toda una generación de niños debido a las carencias que sufren.

Rubio, que visitó Puerto Rico para seguir de primera mano los trabajos de recuperación en la isla tras el huracán María de 2017, dijo que no se puede establecer el impacto en la sociedad venezolana de todos los problemas derivados de la crisis actual.

Venezuela afronta una crisis política, económica y social que se acentuó después de que el 23 de enero el líder del Parlamento, Juan Guaidó, se declaró mandatario interino al invocar unos artículos de la Constitución venezolana y recibió el apoyo de más de 50 naciones, entre ellas Estados Unidos.

La oposición venezolana, que no reconoce el nuevo mandato de seis años que juró Nicolás Maduro el pasado 10 de enero, al considerar ilegítimas las elecciones de mayo del año pasado, asegura que el país atraviesa una "emergencia humanitaria compleja" y ha pedido ayuda a la comunidad internacional para atenderla.

"No tengo la menor duda de que Nicolás Maduro no se va a mantener en el poder, pero mi preocupación es que cada día que pasa es uno más de sufrimiento", aseguró el senador, tras advertir de que "hay una generación completa de niños venezolanos que no van a la escuela".

Rubio destacó además que esos niños y jóvenes "no están comiendo 'consistentemente'", por lo que, dijo, "uno comienza a tener miedo sobre el impacto que esto va a tener sobre una generación entera y de lo que esto va a significar en el futuro".

"El tema de Venezuela sigue siendo crítico. El sufrimiento del pueblo es horrible", denunció.

A pesar de ello, mantuvo que una de las cosas que se ha comprobado "es una unidad bipartidista y una unidad en la región", ya que como reconoció "casi todos los países se unen apoyando la democracia en Venezuela, con la excepción de Nicaragua, Cuba y Bolivia".

Rubio también mostró su temor por el impacto que tendrá la crisis sobre países vecinos, especialmente Colombia, que "ha asumido costes tremendos al darle albergue a estas personas que están sufriendo este desastre".

"La situación de Venezuela es bien grave y seguiremos apoyando al pueblo de Venezuela al cien por ciento y al presidente interino, Juan Guaido, en su esfuerzo de transición a la democracia constitucional", subrayó.

El senador estadounidense explicó que hoy, como parte de su estancia en Puerto Rico, visitará un pequeño comercio en Dorado, municipio de la costa norte, clave en los días posteriores al huracán, ya que proveyó ayuda y comida a vecinos y agente que trabajaba para el Gobierno.

Rubio se reunió además con mandos de la Guardia Costera para discutir el proceso de reconstrucción de la isla.