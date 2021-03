La senadora navarra justifica su salida de Cs en el "acercamiento a Sánchez"

Pamplona, 18 mar (EFE).- La senadora de la coalición Navarra Suma Ruth Goñi ha justificado su salida de Ciudadanos en el "giro de 180 grados" que ha experimentado el partido en los últimos meses, que se ha materializado en un "acercamiento" al presidente Pedro Sánchez.

Goñi, que era la única senadora electa de la formación liderada por Inés Arrinadas, ha explica señalado a Efe que "el partido ha girado su ideología 180 grados en mitad de la legislatura" y con este cambio no puede "defender lo que prometimos a los votantes desde Navarra Suma", coalición integrada por UPN, Ciudadanos y PP.

Ese giro, ha precisado, se produjo "unos meses después" de que Arrimadas pasara a presidir el partido. "Yo personalmente, desde mi trabajo en el Senado, empecé a ver ese acercamiento a Sánchez en septiembre", ha dicho.

"Evidentemente, se han tomado decisiones muy difíciles este año por la pandemia y se han tenido que tomar para salvar vidas y empleos, pero llega un momento en el que ya no era eso, era un acercamiento a Sánchez obvio", ha insistido.

Goñi ha apuntado que el detonante de su decisión ha sido lo ocurrido en las comunidades de Murcia y Madrid y las conclusiones de la Ejecutiva nacional del pasado lunes, en la que "se vio que no hay cambios ni de personas ni de estrategia, que es lo más importante".

"A mí, esta estrategia actual que ha decidido esa cúpula de Ciudadanos rompe totalmente la promesa que hicimos desde Navarra Suma a nuestros votantes, por eso ya no puedo continuar defendiendo mi trabajo desde Ciudadanos y por eso paso al grupo mixto", ha subrayado.

La senadora ha comentado que varias personas le dijeron en los últimos meses "que aguantara, que esperase, que podía haber cambios, que podíamos volver a una posición más centrada, pero después de lo que pasó la semana pasada y con las conclusiones del lunes de la Ejecutiva, ha quedado todo claro".

Tras resaltar que "Navarra Suma no peligra para nada", Goñi ha subrayado, sobre la posibilidad de militar en otro partido: "Para nada, rotundamente no, no me voy a ir al PP".

Por ello, ha aseverado que seguirá defendiendo en el grupo mixto del Senado las ideas con las que se presentó en campaña.

"Hasta ahora había una coordinación estupenda con Amelia Salanueva, del PP, y Alberto Catalán, de UPN, porque los tres somos de Navarra Suma y todos los temas de Navarra en el Senado han estado perfectamente coordinados y sin ningún problema, y eso es exactamente lo que vamos a seguir haciendo", ha manifestado.