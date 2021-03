La senadora Ruth Goñi asegura que no entrará en el PP tras dejar Ciudadanos y resta importancia a la comida con Hervías

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La senadora Ruth Goñi ha asegurado este jueves, tras anunciar su baja como afiliada de Ciudadanos, que no entrará en el Partido Popular. Sobre la comida que compartió con el exsenador de Cs Fran Hervías, que ahora trabaja para el PP, ha dicho que simplemente quería quedar con él porque no le había visto desde que el sábado comunicó que dejaba la formación naranja.

En declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, Goñi ha explicado que ha "considerado muy seriamente" la posibilidad de renunciar a su acta de senadora, que obtuvo en las elecciones generales de noviembre de 2019 al ser votada como candidata de la coalición Navarra Suma, formada por UPN, el PP y Cs, pero finalmente ha decidido mantenerla "por responsabilidad".

"No necesito la política para vivir, mi declaración de bienes es pública. He reflexionado mucho sobre entregar el acta e irme a mi casa, pero el escaño que dejo libre va a servir para apuntalar a (Pedro) Sánchez, y no nos presentamos a las elecciones con esa idea, sino con la contraria", ha señalado.

ARRIMADAS "ABRAZA EL SANCHISMO", QUE PACTA CON BILDU

Goñi ha precisado que estaba "pensando seriamente" en abandonar Ciudadanos desde el pasado septiembre, pero que había personas, entre ellas Hervías, que le decían que la situación "podía cambiar" y que la dirección de partido podría dejar de pactar con el PSOE. Sin embargo, tras la reunión de la Ejecutiva celebrada el lunes pasado se dio cuenta de que "los valores liberales de Cs han sido enterrados" y que sus líderes "siguen abrazando el sanchismo".

La senadora ha afirmado que no puede estar de acuerdo en que su partido "apoye a Sánchez, que pactó con Bildu el Gobierno de Navarra y los presupuestos" en esta comunidad y que en el Congreso "volvió a pactar con Bildu".

Aunque se marche de Ciudadanos por estas razones, ha dejado claro que no tiene intención de formar parte del PP. "No me voy a ir al PP, voy a seguir en el Senado para defender el programa por el que me votaron dentro de la coalición Navarra Suma", ha subrayado, si bien ha admitido que en estas semanas ha experimentado un gran "desgaste y sufrimiento" y que para ella, personalmente, sería más fácil dejar su escaño.

Considera que si saliera de la Cámara Alta, dejaría "tiradas" a las personas que la eligieron. En su opinión, no tiene por qué renunciar al cargo público cuando ella está "cumpliendo con el programa" electoral y "el tránsfuga es la cúpula" de Cs, que, "en mitad de una legislatura", ha optado por "cambiar radicalmente de estrategia, sin consultarlo con nadie ni pasar por ningún órgano del partido".

COMIDA CON HERVÍAS, ARGÜESO Y MARTÍN

Respecto a la comida que mantuvo este miércoles con Hervías, con el senador Emilio Argüeso y con la diputada Marta Martín, Goñi ha dicho que quería hablar con su compañero Argüeso porque ambos habían tomado la decisión de dejar la formación naranja y querían "hacerlo juntos". Y "no veíamos a Fran desde que dejó el partido", ha añadido.

Marta Martín ha anunciado este jueves que renuncia a su escaño en el Congreso por discrepancias con las decisiones de la dirección de Cs encabezada por Inés Arrimadas.

En cuanto a Hervías --que salió de Ciudadanos el sábado y también entregó su acta en la Cámara Alta--, varios medios de comunicación han publicado que está ayudando al PP en su operación para captar a cargos descontentos de Cs.

A Argüeso se le abrió el miércoles un procedimiento de expulsión del partido por haber ofrecido "prebendas a cargos y afiliados" para que lo abandonaran y pasaran a ser "tránsfugas" y por haber hecho manifestaciones públicas en canales de comunicación del Senado con voluntad de infligir un "daño relevante" a Cs. Posteriormente, él mismo acabó dándose de baja como afiliado, pero conservando su escaño de senador.