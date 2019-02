Los senegaleses van a las urnas orgullosos de su tradición democrática

Filas de más de una veintena de personas por mesa electoral llenaban a primera hora los centros de votación del barrio popular de Medina, en Dakar, donde los senegaleses acuden hoy a las urnas en calma y orgullosos de su tradición democrática para designar quién será su presidente los próximos cinco años.

En cada mesa electoral podía verse el decreto de convocatoria de estos comicios, emitido por el jefe de Estado de Senegal, Macky Sall; un extracto del código electoral y la lista de los cinco candidatos presidenciales, junto a su profesión y su coalición.

Macky Sall, ingeniero; Idrissa Seck, auditor; Ousmane Sonko, experto fiscal; Madické Niang, abogado,e Issa Sall, informático.

Tener sólo cinco aspirantes en unas presidenciales es algo inédito en Senegal, donde, si no se hubiera aplicado la nueva ley de patrocinio, según la cual cada candidato tiene la obligación de obtener el respaldo de al menos el 0,8 % del censo electoral y un máximo del 1 %, habría muchos más contendientes.

En las elecciones de 2012, por ejemplo, fueron catorce.

Abdourahmane, uno de los electores de Medina, revela sin reparos a quién va a votar, mientras hace cola ante su mesa.

"No hay problema en decirlo delante de todos, no somos salvajes, venimos con nuestra tarjeta y votamos, la decisión está en las urnas", explica.

Este joven de 35 años va a votar por Macky Sall porque ve "lo que está haciendo" y cree que, "si se elige a otra persona", Senegal va a "ir hacia atrás" para tener que "remontar otra vez".

El día amaneció tranquilo, con las calles despejadas y sin apenas circulación. Sólo en los barrios populares podía verse movimiento en las pequeñas tiendas.

Amadou Lamine, de 42 años e inscrito en el barrio de Ouakam, asegura que nunca ha dejado de votar en unas elecciones y que en estas apoyará a Macky Sall. Su argumento es similar al de Abdourahmane.

"Macky Sall ha comenzado algo, ha hecho un proyecto. No es que todo sea bueno, pero es aceptable. Tenemos estabilidad, infraestructuras y los precios de los productos básicos no varían mucho", manifiesta.

Cuenta Lamine que en su familia cada persona apoya a un candidato. Su hermana, por ejemplo, votará a Ousmane Sonko, el aspirante más joven y considerado como "antisistema", que tiene un discurso crítico con la corrupción y la mala gobernanza.

A pesar de ser uno de los opositores destacados, muchos senegaleses no confían en su poca experiencia y juventud (44 años) y consideran que, cuando llegue al poder, no podrá hacer lo que dice en sus discursos o cambiará.

Aunque Lamine intenta convencer a sus familiares para que respalden a quien él considera el mejor candidato, resalta que están en "democracia" y que "cada uno es libre de votar a quien quiera".

Senegal es conocido por su estabilidad y su tradición democrática y es el único país de la región de África occidental que no ha sufrido un golpe de estado.

Fama, de 25 años, también apoyará a Macky Sall. Es la primera vez que vota en unas presidenciales y ha tenido la suerte de esperar tan sólo cinco minutos para depositar su papeleta, cuando la mayoría tiene que aguardar entre una hora y hora y media.

El taxista Mohameh, por su parte, ha optado por dar una oportunidad al ex primer ministro Idrissa Seck.

"He votado a Idy, a mí Macky no me gusta", afirma.

El actual presidente parte como favorito y aspira a ganar en la primera vuelta de las elecciones.

Sin embargo, los comicios se perciben reñidos, tanto entre la población como entre los analistas, y, aunque quienes votan a Macky Sall están convencidos de que ganará en primera ronda, persisten las dudas.

Cherif, de 53 años y que lleva treinta minutos esperando para votar también en Medina, señala a Efe que cree que aún le queda una hora y asegura con orgullo que vota desde que tuvo la edad legal para hacerlo, los 18 años.

"Vengo a cumplir con mi derecho y mi deber", recalca Cherif, que no desvela por quién va a decantarse porque es "top secret", pero sí comparte que será "a cualquiera menos a Macky Sall".

"Macky Sall nos ha decepcionado", subraya Cherif, que sí lo votó en las anteriores elecciones presidenciales.

Cuando deposite su voto, Cherif se irá a trabajar, aunque en Senegal buena parte de la población vuelve a casa para esperar el escrutinio, que comenzará cuando cierren los colegios electorales, a las 18.00 hora local (igual GMT).

De todas las personas entrevistadas, nadie considera que vaya a haber violencia una vez se empiecen a conocer las primeras tendencias o cuando, más tarde, se anuncien los resultados.

Sólo una ciudadana, que prefirió mantener el anonimato, considera que "podría haber algún incidente, pero aislado".

Por María Rodríguez