"Toni me avisó de que se iba a entregar esa remesa. Me dijo que me llamaba de Presidencia de la Generalitat". ¿Quién era Toni? La tarde de este lunes en el Supremo ha dejado una incógnita sin resolver: el nombre de la persona que gestionó el envío de miles de cartas electorales para el 1-O.

Francisco Juan Fuentes, que dirigía el departamento de Producción de Unipost, la extinta empresa a la que la Generalitat encargó el reparto de las cartas del censo electoral, ha relatado hoy ante el tribunal escenas dignas de una película de espías.

A preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal, Fuentes ha explicado que "ese señor que decía llamarse Toni" le llamó dos o tres veces para anunciarle el envío de la remesa de cartas detrás de la que ya andaba la Guardia Civil, que se mandaría el 18 de septiembre.

"¿Cómo es posible que esta cuestión tan voluminosa la tratara con una persona que no sabe quién es?", le ha recriminado la fiscal, justo después de dar por sentado que era Antonio Molons, exsecretario de Difusión de la Generalitat. Fuentes ha aclarado que él solo le conocía por su nombre de pila. "Ha sido un lapsus", se ha disculpado Madrigal.

Tonis aparte, Fuentes decidió parar la entrega porque el encargo no tenía ni siquiera albarán: "No nos entregaron nada, ni un triste papel". Lo hizo él y su decisión se vio luego avalada por Toni: "El lunes 18 pasaron más cosas. Por la tarde me llamó a mí ese señor Toni para decirme que la remesa no se iba a repartir y que vendrían a recogerla".

Pero esa entrega traía cola. Unos días antes, el 16 de septiembre, sábado, Fuentes vivió un episodio un tanto rocambolesco: fue a recoger él personalmente tres palés con las cartas a un polígono de Barcelona.

Lo hizo, ha dicho a preguntas de la abogada del Estado, porque se lo pidieron como favor y la Generalitat era un cliente muy importante como para decir que no:

- ¿Dónde los fue a recoger?

- En las cercanías de un bar que se llama Batlló (...) Me los pasaron de una furgoneta blanca a la furgoneta de Unipost.

- ¿No sabe de quién era la furgoneta blanca?

- Eran transportistas, eran un hombre y una mujer, de mi edad o un poco más jóvenes quizás.

- ¿Es una forma habitual de proceder, recoger un material de unos transportistas desconocidos en un punto de la calle?

- No, ya he dicho que no, y ya he explicado las circunstancias: que me llamaron, que no estaba a tiempo de avisar a nadie para que fuera a hacer el servicio, que tampoco podía avisar al servicio de vigilancia para que autorizase la entrega de un vehículo de terceros. Con lo cual, para admitirlos, o lo hacía como lo hice, o no podía admitirlos.

Tras este episodio, llevó los palés con las cartas a la sede de Barcelona y los puso "al lado de la máquina de café". Tenían el logo de la Generalitat y levantaron sospechas entre los empleados.

La empresa estaba ya atravesando problemas y circulaban comentarios "no apropiados" de los trabajadores a raíz de las noticias en prensa "de que se buscaban envíos relativos al referéndum".

"Digo: me lo llevo a Terrasa". Y así lo hizo, entre el sábado 16 y el lunes 18. Un día después, el martes 19, la Guardia Civil los requisó: eran más de 40.000 certificaciones para los miembros de las mesas electorales del 1-O pedidas por ese misterioso Toni.

María Traspaderne