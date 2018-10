La sentencia del primer juicio de bebés robados se dará a conocer el lunes

La Audiencia Provincial de Madrid dará a conocer el próximo lunes a las 11 horas la sentencia del primer juicio de bebés robados en España, cuyo único acusado, el doctor Eduardo Vela, de 85 años, se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 11 años de prisión.

Fuentes jurídicas han confirmado a Efe que la Sección Séptima de la Audiencia de Madrid ha dictado una providencia en la que cita a los procuradores, la fiscalía y al acusado para entregarles la sentencia en mano

Ahora bien, no se espera la presencia del ginecólogo habida cuenta de que a lo largo del procedimiento ha tratado de evitar cualquier comparecencia e, incluso, la celebración del juicio, alegando problemas de salud, añaden las fuentes.

Vela está acusado de participar en el robo de Inés Madrigal en 1969 en la clínica San Ramón de Madrid, donde también trabajaba Sor María Florencia Gómez Valbuena, la primera persona a la que un juez abrió diligencias en España por un caso de estas características y que falleció cuatro días después de ser llamada a declarar, en 2013.

El doctor presuntamente participó en el robo de la bebé a su madre biológica para después entregárselo a una mujer estéril, a quien le había recomendado fingir un embarazo con cojines.

La Fiscalía le acusa de los delitos de sustracción de menor de siete años, otro de suposición de parto cometidos por facultativo y otro de falsedad en documento oficial.

Pese a sus constantes intentos de intentar retrasar el juicio y suspenderlo, la sentencia llegará finalmente el lunes, más de tres meses después de que comenzase el juicio y tras siete años de lucha judicial de la víctima, Inés Madrigal, presidenta de Bebés Robados Región de Murcia.

Hasta el momento se desconoce si la propia Inés acudirá al tribunal a conocer el fallo, si bien fuentes próximas a la presidenta del colectivo han informado a Efe de que representantes de varias asociaciones de bebés robados se acercarán a conocer una sentencia que marcará un precedente en la historia judicial de los dramas de los bebés robados.

Durante el juicio, que finalizó el pasado 4 de septiembre, Vela negó cualquier participación en el robo de Inés -que aún no ha encontrado a sus padres biológicos- y dijo que no sabía "más que tema médico". "Yo no he dado ninguna niña a nadie", aseguró.

Sin embargo, la fiscal del caso cree que el ginecólogo entregó la niña a su familia en un auténtico "parto simulado"; se la dio, dijo el ministerio público, como un regalo y para tener un detalle con un sacerdote ya fallecido.

Todo ello enmarcado en "la realidad de un fenómeno ocurrido entre los años 60 y 80 en España, el de un tráfico de niños en circunstancias ajenas al marco legal".