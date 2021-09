Sergio Ramírez: "Daniel Ortega me ha acusado a través de su propia Fiscalía"

Managua, 8 sep (EFE).- El escritor, novelista y exvicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez Mercado señaló este miércoles al mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, de haberlo acusado "a través de su propia Fiscalía", de supuestamente "realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia".

Sergio Ramírez es acusado en Nicaragua por "incitar al odio y la violencia"

"Daniel Ortega me ha acusado a través de su propia Fiscalía y ante sus propios jueces de los mismos delitos de incitación al odio y la violencia, menoscabo de la integridad nacional y otros que no he tenido tiempo de leer, acusaciones por las que se encuentran presos en las mazmorras de la misma familia muchos nicaragüenses dignos y valientes", dijo el también Premio Cervantes 2017, a través de una declaración enviada a los medios.

Ramírez Mercado, de 79 años, que fue vicepresidente durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990) y ahora es crítico del presidente Ortega, también fue acusado de haber recibido, a través de la Fundación Luisa Mercado que dirige, dinero de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, precisó la Fiscalía.

El Ministerio Público solicitó una orden de detención y allanamiento en contra de Ramírez Mercado, quien se encuentra fuera de Nicaragua y ya había anunciado que no regresaría al país para evitar represalias del Gobierno tras haber sido citado por la Fiscalía.

SOMOZA TAMBIÉN LO ACUSÓ DE "TERRORISMO"

El también ganador del premio Alfaguara de Novela en 1998 e Iberoamericano de Letras "José Donoso" en 2011 recordó que "no es la primera vez que ocurre" en su vida una acusación en su contra.

"En el año de 1977, la familia Somoza (que gobernaron Nicaragua de 1939 a 1979) me acusó por medio de su propia Fiscalía y ante sus propios jueces de delitos parecidos a los de ahora: terrorismo, asociación ilícita para delinquir y atentar contra el orden y la paz, cuando yo luchaba contra esa dictadura, igual que lucho ahora contra esta otra", anotó.

"Las dictaduras carecen de imaginación, repiten sus mentiras, su saña, sus odios y sus caprichos. Son los mismos delirios y el mismo empecinamiento ciego por el poder y la misma mediocridad de quienes teniendo en su puño los instrumentos represivos y habiéndose despojado de todos los escrúpulos, creen también que son dueños de la dignidad, de la conciencia y la libertad de los demás", valoró.

Ante el posible allanamiento de su vivienda, Ramírez Mercado dijo que "lo que van a hallar es una casa llena de libros, los libros de un escritor, los libros de toda mi vida".

"Soy un escritor comprometido con la democracia y por la libertad, y no cejaré ese empeño desde donde me encuentre", destacó el novelista, quien resaltó que su "obra literaria de años, es la obra de un hombre libre".

"Las únicas armas que poseo son las palabras y nunca me impondrán el silencio", sentenció.

Ramírez Mercado preside la organización Fundación Luisa Mercado, que lleva el nombre de su madre, una maestra de generaciones, que se dedica a promover el desarrollo cultural y educativo en beneficio de los jóvenes, creadores y educadores.

SE JUZGA A "TERRORISTAS", DICE ORTEGA

Anteanoche, el presidente Ortega calificó de "terroristas" a los opositores que se encuentran detenidos por supuesta traición a la patria, y "demonios de sotanas" y "satánicos" a los obispos y sacerdotes nicaragüenses críticos con su Gobierno.

Según el mandatario, sus adversarios "se estaban preparando para repetir la historia (de las protestas de abril de 2018) y se está haciendo justicia, eso es todo, se está haciendo justicia contra los terroristas".

En el marco del proceso electoral, las autoridades nicaragüenses han arrestado y/o enviado a juicio a 36 dirigentes opositores y profesionales independientes, incluidos siete que anunciaron sus intenciones de aspirar a la Presidencia en los comicios de noviembre, en los que Ortega busca una nueva reelección.

En los comicios de noviembre, Ortega, un exguerrillero sandinista próximo a cumplir 76 años y que retornó al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990, busca su quinto mandato, cuarto de forma consecutiva, y segundo con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.