Las siete claves de la reelección de Moreno al frente del PP de Andalucía

Granada, 21 nov (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido reelegido este fin de semana como líder del PP de Andalucía en un congreso autonómico que ha servido de impulso y respaldo público a su gestión en el Gobierno, que los populares entienden que debe servir de ejemplo para llegar a la Moncloa.

Los tres días de cónclave popular en Granada, no exentos de las polémicas que llegaban desde Génova, han supuesto el encumbramiento por tercera vez de Moreno al frente de un partido que gobierna por primera vez en Andalucía.

Las siete claves del 16 Congreso Autonómico del PP de Andalucía:

1. JUANMA MORENO, MÁS FUERTE QUE NUNCA EN EL PP-A

El presidente de los populares sale reforzado de este congreso, en el que ha sido respaldado por casi un 99 por ciento, tras haberse hecho fuerte desde el Palacio de San Telmo, con un marcado perfil institucional, lejos de las dudas de etapas anteriores.

2. IMPULSO PARA BUSCAR UNA MAYORÍA SOCIAL

Moreno ha fijado un nuevo objetivo, una vez que han logrado gobernar, y pretende buscar una mayoría social en Andalucía que les permita seguir en el Gobierno autonómico. Para ello pretenden trabajar con un discurso moderado, andalucista y centrado.

3. AISLARSE DE LAS POLÉMICAS DE GÉNOVA

El PP de Andalucía intenta aislarse de las polémicas de Génova, principalmente con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, como ha ocurrido en este congreso. Los populares saben que esos enfrentamientos tan mediáticos afectan a la marca del partido y rehuyen los "enredos" y piden unidad en la formación.

4. LAS ELECCIONES SE DECIDIRÁN EN ANDALUCÍA

El consejo de Díaz Ayuso a Moreno, para que "vuele libre" a la hora de convocar elecciones ha capitalizado gran parte del cónclave. Moreno ha insistido en el discurso de que sólo lo decide él y ha contado con el apoyo público del presidente, Pablo Casado, y de su número dos, Teodoro García Egea.

5. ANDALUCÍA COMO EJEMPLO PARA GOBERNAR EN ESPAÑA

"El camino a la Moncloa pasa por San Telmo", ha dicho Casado este domingo. Los populares quieren que el cambio histórico que se produjo en Andalucía sirva de ejemplo e impulso a nivel nacional, en vistas del año electoral que se avecina. Moreno lo sabe y ofrece el proyecto del PP-A como base para Casado.

6. EJECUTIVA CONTINUISTA

Moreno ha elegido una ejecutiva continuista para afrontar su nuevo mandato y el año electoral. Mantiene a Loles López de número dos, refuerza la dirección con un coordinador general y aumenta el número de vicesecretarios, pero no cubre por el momento la posición de vicepresidente, el que sería el número tres del partido.

7. NO DORMIRSE EN LOS LAURELES

Moreno ha recordado a los populares que "el cambio" está en proceso, que no se ha acabado y que las reformas deben seguir en la próxima legislatura, por lo que les ha pedido que no se "duerman en los laureles" y que no comentan el mismo error que los socialistas.

Enrique Bermúdez